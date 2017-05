POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Este fin de semana compañeros periodistas mexiquenses se manifestaron en las puertas de Palacio de Gobierno en la ciudad de Toluca por la muerte JAVIER VALDEZ quien fue asesinado en Culiacán hace unos días. Este caso se suma a los muchos asesinatos de periodistas que se comenten impunemente en nuestro país donde las autoridades son cómplices de los crimínales pues de la mano de la corrupción estos creen que pueden coartar con balas la Libertad de Expresión consagrada en nuestra Constitución. Por eso, hace unos días decía que más allá de los discursos debemos pasar a los hechos y es que como ejemplo tenemos el proyecto de la Ley de Protección a los Periodistas mexiquenses que prácticamente fue olvidada por los diputados quienes con la justificación de que los periodistas no se pudieron poner de acuerdo, se olvidaron de que aquí el punto era que tomarán las mejores opiniones y ellos como Legisladores formularán y promulgarán la Ley. Desafortunadamente las autoridades siguen sin entender que callar a un periodista agrediéndolo o asesinándolo no afecta sólo a un gremio sino a una sociedad que merece estar bien informada para que a través de la Libre Expresión pueda denunciar lo que está mal y corregir el camino para evolucionar como nación.…..…………….…...... EL ANÁLISIS es sobre la conferencia de prensa que ofrecieron los presidentes nacionales del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, RICARDO ANAYA y ALEJANDRA BARRALES, respectivamente, quienes anunciaron un frente amplio opositor para las elecciones presidenciales de 2018 con el objetivo de sacar al PRI del gobierno. La verdad, es que todos esperábamos un anuncio diferente y que tuviera que ver con la elección del Estado de México, sin embargo, el tema fue nacional y no una declinación cómo se llegó a especular. La pregunta que queda en el aire es por qué hacer el anuncio en este momento, qué mensaje quisieron mandar al electorado mexiquense e ideológicamente cómo será el frente cuando las políticas de ambos partidos son totalmente contrarias. En fin, creo que los líderes nacionales del PAN y del PRD les faltó fuerza en su anuncio pues queda en evidencia que en estas épocas pesan más los intereses de las cúpulas en el poder que los proyectos ideológicos de cada partido................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del partido de la semifinal entre mis queridos Diablos Rojos del Toluca y las Chivas de Guadalajara que se jugó en tierras tapatías en donde desafortunadamente los mexiquenses quedaron fuera de la final después de empatar a 1 gol y dejar un empate a 2 goles en el global. Mucho que analizar en el equipo del Toluca donde indudablemente HERNÁN CRISTANTE deberá hacer muchos cambios y limpiar al equipo de jugadores que la directiva trajo y no aportaron nada, jugadores soberbios, sobrados y que nunca entendieron lo importante que era jugar en este equipo en el marco del Centenario. Triste descalificación y ahora a esperar un torneo más para aspirar a la Copa Once que indudablemente llegará cuando exista mayor compromiso, coraje en la cancha y jugadores que dejen todo en el campo, no Divas con primaria trunca que han perdido piso y toda visión de la realidad..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Una viejita estaba caminando por la calle, arrastrando dos grandes bolsas plásticas de basura, una en cada mano. Una de las bolsas tenía un hueco y de vez en cuando un billete de 20 pesos salía de la bolsa y caía en la vereda. Viendo esto, un policía de nombre ALBERTO RONCES la detiene y le dice: Señora, hay billetes de 20 pesos saliéndose de esa bolsa. - Caramba dice la viejita, "Tengo que volverme para recoger los billetes, gracias por avisarme". - Un momentito, dice el policía. No tan rápido. ¿De dónde sacó usted todo ese dinero? ¿Se lo ha robado? - Oh no, dice la viejita, el terreno de atrás de mi casa, da para el estacionamiento del estadio de futbol y cada vez que hay un partido y los hinchas quieren orinar, antes de entrar o salir del estadio, ellos se paran enfrente de los arbustos que dan para mi casa y orinan en mis flores que acabo de sembrar Entonces, yo me paro detrás de los arbustos con unas tijeras bien grandes y cada vez que alguien se pone en los arbustos para orinar, yo le digo: ¡Deme 20 pesos o se lo corto! Dice el policía: Oiga no está mala la idea. ¡Buena suerte! Y dígame, ¿qué hay en la otra bolsa? - Bueno, dice la viejita, ¡No todos pagan!.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com