POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

En el marco del Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el candidato a la gubernatura mexiquense por el PRD, JUAN ZEPEDA, reafirmó su compromiso con la comunidad LGBTTTI para promover una sociedad más equitativa y generar desde la educación una política de tolerancia donde sepamos que en lo fundamental, como seres humanos, todos somos iguales. Me parece atinado que en un tema tan bravo como este, JUAN ZEPEDA haya hecho énfasis en que el gobierno debe garantizar la equidad y los derechos de todos sus ciudadanos sin importar su sexualidad. Tristemente las mentes conservadoras emanadas principalmente de la iglesia, aquellas que en lugar de vivir y dejar vivir están preocupadas joder al prójimo, han sido un factor determinante para que en el Estado de México no se reconozcan los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, transgéneros, trasvestis e intersexuales. Cuando una persona es segura de su sexualidad y su heterosexualidad, no tiene problema en respetar a los demás, por ello es que aquellos conservadores lejos de limitar los derechos de los demás deberían atenderse para ser libres y felices. Por lo pronto, bien por JUAN ZEPEDA que en este día fue el único que le entró al tema pues finalmente es un pendiente legal que debe ser atendido en el Estado de México…..…………….…...... DE MI RONCO PECHO “Asesinato de Periodistas” Después del asesinato del escritor y periodista, Javier Valdez, el encono social y del gremio periodístico ha sido evidente, por ello el Presidente de México, Enrique Peña, sostuvo un evento con los gobernadores del país donde anunció medidas que tomará el gobierno federal para proteger el ejercicio periodístico, además de que se comprometió a actuar con firmeza para detener y castigar a los criminales pues como bien lo señaló una democracia plena requiere que nadie calle la voz de los periodistas pues no se mata a la verdad asesinando a quienes tienen el deber de decirla. Es preocupante que el crimen organizado o el poder disfrazado de sicario, opere tan fácil y descaradamente para callar a los periodistas y que México por esta razón sea el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo, sólo por debajo de Siria y Afganistán. Lo malo es que no sólo se trata de prometer acciones a favor de los periodistas sino que vivimos en un país donde la codicia de los políticos combinada con la corrupción y los grupos criminales, han secuestrado la seguridad y la tranquilidad de los más de 121 millones de mexicanos que diariamente lo único que deseamos es que regrese la paz y el orden. La mejor forma de defender a los periodistas, es que las autoridades, sean del color que sean, se comprometan a que regrese el Estado de Derecho y a combatir la corrupción para que a través del respeto a la Ley podamos edificar la nación que merecemos ser desde hace muchos años pero que tristemente se sigue colapsado por la maldad de quienes asesinan no sólo a periodistas sino a niños, jóvenes, mujeres o ancianos, sin que ninguna autoridad pueda detenerlos...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIGA es una denuncia que hacen los vecinos de la Delegación de San Bartolomé Tlaltelulco pues comentan que en la calle de Arenal esquina con avenida Metepec-Zacango, existe esta trampa moral que pone en riesgo a los peatones y automovilistas. Por lo anterior, solicitan el apoyo de las autoridades de Metepec que seguramente atenderán esta petición pues ciertamente esta coladera ya representa un riesgo para quienes circulan por esta esquina. Estaremos al pendiente de que se lleven a cabo las acciones pertinentes y así los vecinos de esta delegación puedan estar tranquilos..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Estaba en un restaurante DANIEL ARRIAGA que tenía fama de ser algo tonto. Termina de comer, paga y sale a la calle donde busca su automóvil dándose cuenta de que no estaba por lo que empieza a gritar: Josefa sale corriendo y grita: ¡Auxilio, me robaron mi camioneta! En eso se acerca un señor y le pregunta: ¿4 x 4? A lo que DANIEL contesta: Mmm... 16... pero ahora ayúdeme a buscar mi camioneta, ¿sí?.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com