GRILLANDO

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Nuevamente las letras y las páginas que informan al pueblo mexicano se tiñen de sangre por lo que el periodismo está de luto por culpa del crimen organizado o el poder disfrazado de delincuente, que impunemente asesinó al periodista e intelectual, JAVIER VALDEZ CÁRDENAS. El autor de libros sobre seguridad y narcotráfico como Malayerba, Miss Narco, Huérfanos del narco y Narcoperiodismo y corresponsal de La Jornada y la agencia de noticias AFP, fue ultimado afuera de sus oficinas en Culiacán, Sinaloa, sin que nadie pudiera evitar que su pluma fuera callada por la violencia y las balas. Las palabras oficiales y del gobierno salen sobrando, la realidad es que en un país que se convulsiona por la violencia, la corrupción y el crimen, ejercer el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, algo lamentable pues más que nunca México y la gente necesita saber la verdad de las cosas para estar bien informada y transformar lo que nos ha condenado durante décadas. En paz descanse un periodista más y desde estas líneas nuestro más sentido pésame para la familia de VALDEZ CÁRDENAS que esperamos encuentren pronta resignación y justicia aunque tristemente la mayoría de los asesinatos de periodistas quedan impunes…..…………….…...... EL AVISO INOPORTUNO es que los abusos de las concesionarias de la obra del Tren Interurbano México-Toluca siguen atrasando la entrega de la misma y afectando a cientos de personas. Lo anterior, se registra después de que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo concedió a los ejidatarios de San Juan Coapanoya, municipio de Ocoyoacac, la suspensión de la obra del Tren Interurbano ya que la empresa liberadora denominada GAP, S.A de C.V. no ha pagado las indemnizaciones de sus tierras, razón por la que su filial OHL, no podrá continuar realizando los trabajos en este trayecto al igual que la empresa Peninsular. Es increíble que los abusos de estas empresas sean constantes en todas las obras en las que trabajan, ya sea en territorio mexiquense o en otra entidad donde evidentemente la corrupción les permite hacer lo que se les pega la gana, es decir, abusar de la gente, pagar indemnizaciones fuera de la ley, construir mal, con materiales de baja calidad y otros aspectos que en cualquier otro país hubieran sido castigados con cárcel. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue consintiendo a estas mafias que deben ser expulsadas del país y quitarles las concesiones que actualmente tengan, lo anterior, después de probar las transas e irregularidades que durante años han cometido y que siguen siendo evidentes, tanto que por eso el juez tuvo que otorgar el amparo a los ejidatarios que están en su derecho de exigir el pago justo de sus tierras y no las migajas que estas mafias les quieren dar...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del el rector de la UAEM, ALFREDO BARRERA BACA, quien tuvo como primer evento de su gestión la Ceremonia Conmemorativa al Día del Maestro, en la que comentó que es necesario exigir un mayor esfuerzo para ofrecer una educación superior con opciones profesionales pertinentes a la época y al mercado laboral. Cabe destacar que en el evento, BARRERA también entregó el Reconocimiento FAAPAUAEM Día del Maestro a 44 académicos y 37 Notas Laudatorias, así como el Premio al Trabajo Ganador de la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo y la Beca FAAPAUAEM a dos estudiantes universitarias. Importante día en México pues es importante señalar que hay mucho que hacer por la docencia en cada rincón del país para que en las aulas tengamos maestros motivados, con ganas de transmitir cosas positivas y no amargados que sacan sus complejos con los alumnos que por muy latosos que sean siempre tendrán un modo para sacar lo mejor de ellos. En una nación como la nuestro que demanda mejor y mayor educación para solucionar sus problemas para salir adelante, es importante que los maestros más que nunca se comprometan y por ende que tengan el apoyo de los gobiernos que durante años han visto al magisterio como botín político y no como el sector de la sociedad que tiene en sus manos el presente y el futuro de una nación..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un tipo de nombre DANIEL DOMÍNGUEZ tenía fama de ser muy tonto por lo que llega con su amigo y le dice: Ya sé porque estoy engordando, es el Shampoo. El amigo extrañado le pregunta que qué tiene que ver el Shampoo con el hecho de que esté engordando por lo que DANIEL contesta: Hoy me di cuenta de que en el envase dice "para dar cuerpo y volumen"; así que desde hoy empiezo a bañarme con jabón lavaplatos, que dice "disuelve la grasa, hasta la más difícil”.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.coma