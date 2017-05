POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos dio a conocer que después de Siria, México es el segundo país más letal del mundo, lo anterior después de contabilizar 23 mil muertes en la guerra contra los cárteles del narcotráfico, según su Encuesta de Conflictos Armados 2017. JOHN CHIPMAN, Director general del IISS, dijo que el número de muertes del conflicto en México rebasa al de Afganistán y Somalia, algo increíble pues además el enfrentamiento en nuestro país está marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviones de combate. La violencia en nuestro país es algo evidente y preocupante, un fenómeno negativo que lleva años sin que nadie pueda poner orden y sobre todo tranquilidad para millones de mexicanos que vivimos con miedo por culpa de la inseguridad y el crimen. Por lo anterior, es urgente que las autoridades cambien radicalmente esa estrategia que durante décadas ha fallado pues lo único que nos deja es un país inseguro y miles de muertos que a nivel global nos coloca como una de las naciones más violentas o letales. Por su prosapia, historia y principalmente su gente, México no merece seguir viviendo de esta forma así que es momento de combatir la corrupción de manera efectiva para que las autoridades hagan lo que les corresponda y con ello trabajen en garantizar la seguridad pero sobre todo la vida misma que constantemente está en riesgo por estas cifras de muertos a pesar de que en el papel no estamos en guerra…..…………….…...... EN LA TELEVISIÓN "Anarquía Electoral" A unos días de que terminen las campañas políticas a través de las cuales los mexiquenses elegiremos al próximo gobernador de la entidad, vivimos un problema de impunidad en diversos sentidos pues los tres órdenes de gobierno en su afán de no molestar a la sociedad en estos momentos permiten aspectos que nos tienen viviendo en una anarquía por culpa de la elección. No hay Ley Antitabaco que se respete, los negocios invaden calles y banquetas, el ambulantaje está desatado, la gente se estaciona donde quiere o violenta el reglamento de tránsito sin que un policía sancione, aspectos que reflejan la carente cultura de una sociedad que necesita de la autoridad para comportarse correctamente y sin afectar a los demás. Pero el aspecto más álgido en esta anarquía electoral es el transporte público de pasajeros, camioneros que si antes estaban mal ahora han duplicado su peligrosidad en todos los sentidos pues son unos cafres que no respetan al pasaje, al peatón y mucho menos a los automovilistas, camioneros que definitivamente son uno de los problemas más graves en la entidad pero en especial en el Valle de Toluca y que preocupantemente ningún candidato ha dicho como va a solucionar para de una vez por todas meter en orden a los malos transportistas. A lo anterior hay que sumar a algunos taxistas que violentando la Ley dan un servicio en unidades piratas, muchas de ellas utilizadas por el crimen. Taxis que además ahora prestan un servicio colectivo en el que, con tal de ganar pasaje, suben a más personas de las que caben en un vehículo, un servicio fuera de la Ley y peligroso que se ha convertido en un problema pues manejan violentamente y sin respetar a nadie. Desgraciadamente dudo que se ponga orden de aquí al 4 de junio, sin embargo, esperamos que después de esta fecha regrese el respeto por la Ley y por los demás pues no podemos seguir viviendo en una entidad donde la autoridad no hace su trabajo pero también donde existe un gran sector de la población sin educación y respeto por el prójimo...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIGA es del segundo debate que se llevó a cabo entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México quienes salieron un poco más relajados que la vez pasada pero con la espada desenvainada, algo que provocó que predominaran los ataques y no los propuestas que tanto necesitamos. ALFREDO DEL MAZO de la coalición PRI-PV-PANAL y PES, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA del PAN, JUAN ZEPEDA del PRD, OSCAR GONZÁLEZ del PT, DELFINA GÓMEZ DE MORENA y la independiente TERESA CASTELL, se vieron las caras en este importante ejercicio democrático y cada quien desde su particular forma de ser trato de convencer a un electorado que está a menos de un mes de emitir su voto. Mañana haré un análisis más a fondo de lo que vimos ayer, pero por lo pronto, es importante destacar que con este debate seguramente se moverán las preferencias y las encuestas, veamos si estas se reflejan en las urnas el próximo 4 de junio.