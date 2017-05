POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Llegó el día del segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, algo positivo para la democracia en la entidad donde es fundamental que los electores vayan definiendo a quién le otorgaran la confianza de gobernar los próximos 6 años. Esperamos que de entrada lleguen más relajaditos y no con los nervios de la vez pasada y que le apuesten a las propuestas y no a las descalificaciones pues finalmente lo que más deseamos los mexiquenses es saber cómo van a cumplir sus promesas para que entre todos podamos edificar un mejor Estado de México. Por otra parte, esperamos que la transmisión de TV Mexiquense de este importante evento sea mucho mejor que la vez pasada en donde el sonido estaba desfasado afectando la imagen del debate. Finalmente, un tache nuevamente para aquellos que apantallados por la gran capital, es decir, la ciudad de México, traen como moderadora a una periodista que no está identificado con el Estado de México, un acto de malinchismo donde es evidente que en pleno siglo XXI se pueden seguir vendiendo espejitos. Ojalá que en un futuro se privilegie a las compañeras o compañeros periodistas que con su gran experiencia hacen un trabajo profesional y de calidad en las televisoras estatales, personas que tienen mayor conocimiento de los temas políticos, sociales y los propios candidatos, algo que hubiera sido lo ideal para el día de hoy en el que insisto, esperamos que nos brinden un debate de calidad, de altura y de propuestas…..…………….…...... EL ANÁLISIS lo dan los propios legisladores federales del PAN y PRD, quienes comentaron que la detención por peculado de ENRIQUE TARÍN GARCÍA, excolaborador de CÉSAR DUARTE, que además buscaba rendir protesta como diputado suplente, evidencia que es necesario eliminar el fuero de los legisladores para que una curul no sirva para proteger a quienes tienen una deuda con la justicia. Esperamos que esta lección realmente sirva para que de una vez por todas se elimine el fuero que sólo ha servido como herramienta de impunidad para aquellos que han traicionado al pueblo, algo que no podemos seguir tolerando y menos ante ejemplos tan burdos como el que hace unos días nos dio el propio TARÍN. Así que adiós al fuero y justicia en una nación donde la propia Constitución nos dice que todos los mexicanos somos iguales ante la Ley, algo que legisladores, presidentes y gobernadores no han comprendido bien por ostentar su fuero...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del momento en el que el Gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA VILLEGA entrega a los integrantes de la LIX Legislatura un paquete de iniciativas para expedir la legislación secundaria del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, el cual incluye las leyes del Sistema Anticorrupción, Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y de Responsabilidades Administrativas, además de reformas a otros ordenamientos. En ese evento el gobernador ÁVILA comentó que el Estado de México es una de las primeras entidades del país en presentar las propuestas de leyes secundarias en esta materia, algo positivo pues todos sabemos que la corrupción es uno de los principales flagelos de nuestra sociedad. Ayer precisamente tenía un debate con varios de mis amigos donde el tema central era la corrupción y como combatirla dejando claro que hay tres aspectos que mucho pueden ayudar y que son la educación, los principios y los valores, aspectos que desde el seno familiar deben inculcarse para que dejemos de ver la transa como algo normal. Confiamos en que todo este marco jurídico será una herramienta importante para combatir la corrupción y poder transitar por la vía de la legalidad que nos permita edificar una entidad más justa y equitativa para todos..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un joven toluqueño de nombre SERGIO PÉREZ GUADARRAMA se quería casar con una muchacha judía y le pidió permiso al padre de ella quien le explicó: Nosotros somos judíos y tenemos una manera peculiar de hacer las cosas, si te quieres casar con mi hija tendrás que pasar una prueba. Toma esta manzana y regresa mañana. El joven salió con su manzana y regresó al día siguiente donde el padre de la chica le pregunta: ¿Qué hiciste con la manzana? - Pues me la comí, tenía hambre. - El judío le dice: Muy mal, nosotros los judíos pelamos la manzana y con la cáscara hacemos un vino delicioso, luego la partimos en dos, nos comemos una mitad y el resto la repartimos entre la familia, luego las semillas las vendemos en el mercado y si nos sobran las sembramos en la casa. ¿Te das cuenta? No nos damos el lujo de desaprovechar nada de cada alimento. Así somos nosotros, te daré otra oportunidad. Toma este chorizo y vuelve mañana. SERGIO salió y regresó al día siguiente. Muy bien, le dice el judío: ¿Qué hiciste con el chorizo? - Bueno Señor, con la cuerdita que ataba el chorizo me hice unos cordones para mis zapatos, con el pedazo de metal que traía en la punta hice una medallita para su hija, luego partí el chorizo en rodajas, me comí un pedazo y el resto lo repartí entre mi familia y los pobres. Muy bien dice el judío, ¿y qué hiciste con el forro del chorizo? Fabriqué un condón y lo hice con su hija y aquí le traigo la "lechita" para que se haga un capuchino... ¡Viejo miserable!.................