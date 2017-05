POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Hay personas que uno conoce por cuestiones profesionales, sin embargo, es especial cuando descubres que atrás de ese perfil laboral existen extraordinarios seres humanos, personas buenas que equilibran la balanza del lado positivo en un país donde existe tanta codicia, falsedad y corrupción. Una de esas personas que la vida me ha dado la oportunidad de conocer es RICARDO JOYA CEPEDA quien llega a la Dirección de Uni Radio 99.7 FM, emisora que durante diez años de existencia ha sido un canal de comunicación directo y cercano con la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado del Estado de México y la sociedad en general. Bien por la designación del Rector, JORGE OLVERA GARCÍA pues la designación de RICARDO seguramente fortalecerá esta importante estación de radio que se ha convertido en una de las principales en el Valle de Toluca. Siempre he dicho que a la gente bien le tiene que ir bien y por ello me da mucho gusto que la carrera profesional de RICARDO continúe en ascenso de forma reconocida, algo que pocas personas pueden presumir cuando se imprime honestidad, sinceridad y profesionalismo a lo que se hace. Estaremos atentos de la transformación de Uni Radio y por lo pronto le deseamos mucho éxito a RICARDO para que siga sumándole aspectos positivos a nuestra querida UAEM…….…………….…...... LO MALO es que pobladores de la comunidad de Palmarito del municipio de Quecholac, en Puebla, bloquearon durante horas la autopista Puebla-Orizaba para exigir la salida del Ejército de esa zona pues los acusan de ser responsables de agredir a la gente. Por su parte, autoridades federales aseguran que un grupo de personas fueron quienes dispararon a los uniformados lo que deja un saldo de varios heridos y siete personas muertas, cuatro militares y tres presuntos “huachicoleros”, es decir, delincuentes que roban combustible. Mucho que investigar al respecto pues evidentemente en este caso hay corrupción, complicidad y mafias que piensan que pueden estar por encima de la Ley, tanto que ayer afectó a miles de personas sin que la autoridad actuara con mano firme. Por lo visto, el problema no quedará ahí pues las manifestaciones se trasladaron a la capital poblana en donde esperamos que se imponga la Ley y se deje de negociar personas que durante años se han dedicado en esta comunidad a la ordeña de hidrocarburos, algo que dejaron crecer al grado que ahora sea noticia nacional por la sangre que se ha derramado...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de la gira que llevó a cabo el candidato del PRI a la gubernatura mexiquense, ALFREDO DEL MAZO, en los municipios de Coacalco y Tecámac, este último donde se comprometió a que en los primeros meses de su gobierno concluirá la construcción del Hospital Municipal y comenzará a dar servicio. Cabe destacar que otra prioridad del discurso del candidato tricolor es el de la seguridad por lo que explicó que garantizará que los mexiquenses vivan seguros con sus familias, por ello, se instalarán más cámaras de videovigilancia en las principales rutas del transporte público, así como botones de pánico para que se dé una respuesta más rápida por parte de las autoridades y así inhibir los delitos. Seguramente a estas estrategias se le sumaran otras pues más que nunca nuestra entidad necesita de mano fuerte para que a través de la Ley se ponga un alto a tanto crimen, corrupción e impunidad que afecta a millones de mexiquenses trabajadores y honestos. Por lo pronto, DEL MAZO tiene que seguir trabajando a marchas forzadas, los escenarios lo colocan en una posición donde las decisiones deben ser exactas y oportunas para atender las demandas de los ciudadanos y así ganar la confianza de aquellos que en unas cuantas semanas se alistarán para votar el próximo 4 de junio..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un negrito de nombre JUAN CARLOS MATURANA entra a un cajero automático en el municipio de Metepec. Se coloca frente al cajero y mete la tarjeta. Como el cajero es de los modernos le dice: “Digite la clave”. A lo que MATUS asustado contesta: ¡Nooo! Lo juro por San Martín de Porres que yo no la dije. Por mi madre “jantisima”! que no se la dije a nadie.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com