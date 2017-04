POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Llegó el fin de semana y con ello la jornada 16 de la Liga MX que en el feudo escarlata tendrá un significado especial pues el partido contra el Querétaro servirá como marco de la despedida del veterano jugador ANTONIO NAELSON "SINHA" quien ha decidido colgar los botines al terminar esta temporada. El brasileño naturalizado mexicano, se convirtió en uno de los símbolos más importantes del Club Deportivo Toluca pues con su magia, corazón y profesionalismo cautivo no sólo a la afición choricera sino a todo México que cabe destacar también tuvo la oportunidad de representar en un mundial de futbol. SINHA se despide con cinco campeonatos sobre los hombros, algo que se escribe fácil pero que pocos jugadores en todo el mundo han logrado, por ello es que previo a que inicie la liguilla, el Club Deportivo Toluca tuvo la gran idea de despedir a un jugador como debe hacerse, en un partido oficial, vistiendo los colores que lo hicieron grande y ante una afición que seguramente le entregará el corazón el próximo domingo. Por lo anterior, esperamos una victoria del equipo rojo, que se califique en buen lugar y se tenga una gran liguilla para que se logre la copa número once y lo que sería la sexta para este mítico y gran jugador que definitivamente se extrañará en el campo del Nemesio Díez…….…………….…...... LO BUENO ya que estamos hablando de futbol, es que el Director Técnico del equipo Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, OMAR RAMÍREZ, posiblemente sea considerado para la terna de los mejores técnicos de la Liga de Ascenso después de las dos temporadas en las que llevó a su equipo a la liguilla. De hecho, esta semana el periodista deportivo del periódico Récord y de TVC Deportes, LUIS CASTILLO, destaca su labor porque además de ser un técnico joven, hizo cosas importantes con el equipo de Potros, que cabe destacar tenía la nómina más sencilla de la liga, sin embargo, con su profesionalismo y el entusiasmo de sus jugadores, demostró que cuando se ama y se conoce al futbol, no juegan las nóminas sino los corazones. El candidato a Rector de la UAEM, ALFREDO BARRERA será el responsable de que Potros FC continúe con este buen paso para que siga siendo factor de identidad universitaria y también mexiquense pues para los amantes del futbol, el equipo auriverde ya es orgullo deportivo en la entidad. Confiamos en que el gran trabajo de OMAR RAMÍREZ será respetado y por ello ratificado para el siguiente torneo en donde la UAEM y el patronato deberán pulir varios aspectos para que las liguillas sean una constante que reflejen el éxito y sobre todo el espíritu universitario de nuestra querida "Alma Máter"...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es precisamente del entrenamiento en el estadio Nemesio Diez en donde el jugador ANTONIO NAELSON SINHA vive momentos especiales, aquellos en los que la emoción se combina con la nostalgia de dejar una de las profesiones más bellas y apasionantes que puede existir que es la del jugar futbol. Definitivamente a SINHA se le extrañará en las canchas pero siempre será querido y respetado en Toluca en donde seguramente seguirá viviendo y trabajando en el Club Deportivo Toluca donde mucho le puede enseñar a los jóvenes valores que actualmente entrenan en las fuerzas inferiores..........…..…………...… Y VA DE CUENTO En una ocasión se encontraron tres locos en un desierto. Llevaban varios días de recorrido y no habían encontrado nada para comer y mucho menos para beber. Después de cinco días, los tres locos encontraron un coche viejo en medio del desierto, uno de ellos de nombre SANTIAGO TÉLLEZ pregunta: ¿Para qué nos puede servir este coche? El segundo de nombre ALDO ADAYA contesta: Yo no sé, pero tiene que servir para algo. A lo que el tercero, que se llamaba RENÉ PLIEGO, le responde: Yo me voy a llevar un asiento para sentarme cuando me canse. Le dice el segundo: Yo me voy a llevar el radiador para tomar agua cuando tenga sed. El primer loco dice: Pues, yo me voy a llevar una puerta. Y los otros locos le dicen: ¿Una puerta? ¿Y para qué? A lo que SANTIAGO le contesta: ¡Para bajar los cristales cuando tenga calor!