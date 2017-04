POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Prácticamente un mes de campañas que para los medios de comunicación han representado jornadas largas y de arduo pero apasionante trabajo. En El Valle estamos agradecidos con todo el personal pues los horarios cambian, las dinámicas laborales son más complicadas y las exigencias son al doble, sin embargo, es parte del compromiso de mantener profesional y bien informada a la sociedad. En El Valle, hemos dado espacio a todos los candidatos a la gubernatura del Estado de México, en nuestra edición impresa y en la electrónica que impulsamos a través de las redes sociales, los lectores pueden leer las propuestas de cada uno de los protagonistas de esta contienda. Hemos sido cuidadosos para evitar las guerras sucias estériles para la democracia, aquellas que a través de acusaciones y difamaciones buscan fortalecer un proyecto. Aquí lo más importante es que la sociedad esté bien informada para que el próximo 4 de junio tome la mejor decisión, aquella que nos permita soñar con un estado en el que todos podamos vivir mejor. Seguiremos trabajando en este mes que resta de campañas y en las que esperamos el nivel de propuestas, ideas y soluciones, aumente para que sea más atractiva la política e impulsemos a la sociedad a participar en la misma…….…………….…...... DE MI RONCO PECHO “El Debate” Después del debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, es evidente que este tipo de ejercicios son importantes para la política y la democracia mexiquense, sin embargo, hay que destacar aspectos que esperemos se mejoren para el segundo debate que será en el mes de mayo. Primero destacaría que TV Mexiquense se vio mal con su señal desfasada por lo que deberá corregir este error, el formato también debe ser más amigable y darles oportunidad de participación a los candidatos que se vieron limitados con su minuto de réplica. Respecto a los candidatos es importante que trabajen aspectos que deben mejorar, por ejemplo, ALFREDO DEL MAZO del PRI se debe relajar un poco y no mostrarse tan serio, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA del PAN debe ser más precisa al contestar las preguntas o acusaciones que le hacen; DELFINA GÓMEZ de Morena debe practicar su oratoria para expresar de mejor forma lo que piensa, JUAN ZEPEDA del PRD tiene que ser más serio en su forma de vestir y de hablar, OSCAR GONZÁLEZ del PT tendrá que buscar una forma de no pasar de desapercibido y la independiente, TERESA CASTELL tiene que estudiar mucho pues se vio muy mal leyendo todo lo que decía. Veremos si los candidatos fortalecen sus positivos y corrigen sus negativos para que podamos tener un segundo debate de mejor nivel, en el que las propuestas y las soluciones sean la constante y no las acusaciones o agarrones de bajo nivel que honestamente en nada aportan a la democracia...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es para hacer un reconocimiento al H. Cuerpo de Bomberos que ayer tuvo mucho trabajo pues primeramente se registró un incendio en el Nevado de Toluca que atendieron de inmediato para evitar su propagación. Unas horas después se registró otro siniestro cuando en Toluca en una fábrica de Poliuretanos tuvieron que arribar los bomberos, ambulancias, pipas de agua de Protección Civil y Cruz Roja, para controlar el incendió que duró varias horas. Un aplauso para quienes se juegan la vida ante las llamas en una labor noble y que debe ser reconocida con mayores apoyos, aquellos que muchas veces no llegan por culpa de los presupuestos pero que ya no pueden esperar. Ojalá que los candidatos aborden el tema para este tipo de servidores públicos que arriesgan su vida para brindarnos seguridad, personas que con muy poco hacen mucho y que definitivamente merecen mejores condiciones salariales y laborales..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Estaban varios viejitos en una celebración. Uno de ellos, se levanta y anuncia: Cuando me muera quiero donar mis ojos. Otro se levanta y dice: Cuando me muera quiero donar mi hígado. Todo el mundo empieza a decir lo que va a donar cuando se muera, y ya solamente queda por hablar un octogenario de nombre SERGIO NADER. Le llega el turno y muy serio don SERGIO declara: Cuando yo me muera voy a donar mi pene. Todos los presentes exclaman: Qué generosidad, qué maravilla, ¡nunca alguien se había ofrecido para donar eso! Todos gritaron: ¡Viva don SERGIO que va a donar su pene! Con el fin de felicitarlo, todos empiezan a gritar: ¡Qué se pare! ¡Qué se pare! ¡Que se pare! Y don SERGIO con una sonrisa dice: -¡Si se para, no lo dono!.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com