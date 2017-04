POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Hace unas semanas me encontré un artículo en el periódico El Mundo, uno de los principales medios de comunicación de España, que hablaba de los enormes casos de corrupción de la Concesionaria OHL en nuestro país. Específicamente esta nota hacía mención a que la filial mexicana de la constructora podría estar ocultando al gobierno mexicano casi la mitad de sus ganancias en los peajes del Circuito Exterior Mexiquense, lo anterior, derivado de un estudio independiente elaborado a petición gubernamental que da a conocer que OHL sólo reportó a la autoridades el paso del 55,18% de los vehículos que realmente utilizaron la autopista, ocultando el 44,82% restante. Cabe destacar que este estudio es de hace unos años, sin embargo, todos los días salen escándalos, problemas y corruptelas de OHL en México, algo que parece no importarle a las autoridades que les siguen otorgando obras y concesiones. Así que esperamos que todos los candidatos a gobernador hagan un compromiso para terminar con este vínculo de corrupción y cancelar toda concesión que se le haya otorgado a esta empresa que evidentemente llegó a nuestro país a despacharse con la cuchara grande gracias a la transa y los tratos oscuros…….…………….…...... EN LA TELEVISIÓN “Sin Proyecto Urbano II” Hace unas semanas hable de la solicitud de información que hicimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos explicaran cuál es el Proyecto Sustentable Ambiental o el Proyecto Urbano Sustentable del Tren Interurbano México-Toluca en avenida Las Torres, qué hacen con el escombro que se ha generado y donde estarán ubicados los estacionamientos de los paraderos. Entrando en materia, el oficio explica que el proyecto ecológico sustentable del Tren Interurbano es que será un transporte masivo de tipo ferroviario que será sustentable con la ecología pues es eléctrico, sin embargo, el asunto es que también queríamos saber qué habrá debajo de esta obra, si están considerados jardines, espacios deportivos o de plano estamos condenados a tener kilómetros y kilómetros de tierra y polvo. Respecto a los escombros que ha generado esta obra, el oficio precisa que de manera inmediata son retirados, algo falso pues un problema es que actualmente no han levantado materiales de construcción, cascajo, fierro oxidado, tierra y demás objetos en zonas. Finalmente sobre los estacionamientos informan que habrás dos, uno en la estación Zinacantepec y el otro en Avenida Tecnológico por lo que de inmediato salta la duda de qué pasará con la estación en Avenida Pino Suárez que actualmente es uno de los cruces más complicados en el Valle de Toluca. Por lo anterior, es importante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe más detalle sobre esta obra pero sobre todo a cuestiones como estas y otras que la ciudadanía espera tengan una solución para que esta obra realmente represente el beneficio que han anunciado y no un problema más grande...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del primer debate entre los candidatos que buscan la gubernatura mexiquense que se llevó a cabo en el Instituto Electoral del Estado de México y donde finalmente pasó lo que todos esperábamos, señalamientos, acusaciones y pocas propuestas. Enfocados a qué haremos un análisis más a fondo, podemos decir brevemente que la mayoría de los candidatos se vieron muy nerviosos, con la espada desenvainada y prometieron un estado que parece irreal. Muchas ideas pero escasos comentarios de cómo llevarlas a cabo, algo que tendrán que desmenuzar a lo largo de este mes que sobra de campañas. Por lo pronto, esperamos que el segundo debate sea mejor y por ende eleven el nivel de propuestas pues ayer, como lo imaginamos, fueron las ataques que soluciones...........…..…………...… Y VA DE CUENTO En una demanda de divorcio, el juez pregunta al demandante: Señora ¿Está usted segura de lo que está pidiendo? ¿Quiere el divorcio por compatibilidad de caracteres? ¿No será lo contrario? - La mujer le contesta al Juez: - ¡No, señor juez! Es por compatibilidad. A mí me gusta el cine y a mi marido JORGE CASTILLO también. Me gusta ir a la playa y a mi marido también. Me gusta ir al teatro y a él también. A mí me gustan los hombres... ¡Y a él también!.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com