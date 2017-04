POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Cuando he tenido la oportunidad de ser invitado a hablar en algún evento sobre la situación de la prensa, expongo algunos puntos que los periodistas y comunicólogos debemos entender en la actualidad, entre ellos, quitarnos de la cabeza esa idea soberbia de que somos el cuarto poder. Las exigencias de México obligan a los medios de comunicación y a sus actores a ser responsables, profesionales, honestos y humildes, de lo contrario nos enfrentamos a los vicios que durante décadas desinformaron a la sociedad para sumergirla en una ignorancia que la mantuviera alejada de los temas relevantes. Lo anterior, lo digo porque el pasado viernes se generó una controversia con una persona que tiene un espacio en Facebook que al ostentarse como prensa exigió su acceso al evento de JUAN ZEPEDA en la UAEM, institución que está obligada a cuidar este tipo de ejercicios para evitar agresiones como la que se registró hace unos días cuando estuvo el abanderado priista. En estos hechos, FRANCISCO MUÑOZ que trabaja en comunicación social de la universidad, explicó a la persona que grababa con un celular por qué no podía entrar al evento, sin embargo, el facebookero nunca lo entendió. Cabe destacar que FRANCISCO MUÑOZ es un gran profesional y un apoyo importante para los medios de comunicación pues siempre ha estado al pendiente de nuestras peticiones para informar a la sociedad y a la comunidad universitaria sobre lo que pasa en la UAEM. Las redes sociales en la actualidad tienen gran importancia en la tarea de informar aunque también hay que señalar que su gran debilidad es precisamente la desinformación, sin embargo, hay que enfatizar que no cualquier persona que tiene un perfil en una red social y que toma una foto o un vídeo con un celular, es periodista o puede ser considerado prensa. Los medios de comunicación serios le invierten a la tarea de generar y transmitir información, para ejemplo está el hecho de que los medios serios del Estado de México, desde marzo enviamos solicitudes a los diferentes partidos políticos e instituciones electorales para acreditar a reporteros y fotógrafos con el objetivo de que estén identificados plenamente y faciliten sus actividades. Finalmente hay que señalar que la persona que generó esta controversia decía que la UAEM es un espacio público, sin embargo, habrá que recordarle que los espacios públicos tienen su reglamentación para mantener el orden, de lo contrario, que vaya a la oficina del Presidente de la República, que es un espacio público y nos platique si le dieron acceso. Más que nunca hay que seguir trabajando para dignificar a los medios de comunicación profesionales, ya sean impresos, electrónicos o parte de esta nueva tendencia llamada redes sociales, donde muchos ejercen su labor con profesionalismo, inteligencia y evitando la confrontación como medio para desinformar y generar más “me gusta” para después utilizarlos como arma de extorsión económica…….…………….…...... EL AVISO OPORTUNO es que continuando con el programa “Diálogos con Universitarios” en el auditorio “Lic. Adolfo López Mateos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, el candidato a la gubernatura mexiquense por el Partido de la Revolución Democrática, JUAN ZEPEDA se comprometió a aumentar el presupuesto estatal de esta institución. Es importante que todos los candidatos entiendan que el principal compromiso con la educación media superior y superior que deben hacer en tierras mexiquenses, es con la UAEM pues demanda mayor apoyo para brindar más espacios a miles de jóvenes mexiquenses que tienen el derecho a seguirse preparando. Acompañado por el Rector, JORGE OLVERA, el candidato perredista dijo que también se comprometía a impulsar el transporte conocido como Potrobús, entre otras acciones importantes. Bien por este segundo ejercicio democrático que garantiza, a uno de los sectores sociales más importantes que es el universitario, el escuchar a quienes pretenden gobernar la entidad durante los próximos seis años. De igual forma, positivo que los estudiantes y maestros hayan estado a la altura del evento pues política no significa confrontación sino intercambiar ideas y proyectos a través de un diálogo maduro, respetuoso y propositivo................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es precisamente del evento “Diálogos con Universitarios” en la UAEM donde el candidato a la gubernatura JUAN ZEPEDA dirigió su mensaje y propuestas a los universitarios, destacando que ya son dos protagonistas de esta contienda electoral que visitan la Máxima Casa de Estudios del Estado de México por lo que esperamos que las y los candidatos restantes hagan lo mismo para externar sus compromisos e ideas para que la UAEM siga siendo una de las Universidades más importantes de todo el país...........…..…………...… Y VA DE CUENTO Durante un juicio en Toluca, el abogado acusador HUGO SOLÍS llamó al estrado a su primera testigo, una mujer de edad avanzada. El abogado se acercó y le preguntó: Sra. MATA, ¿sabe quién soy? Ella respondió: Sí, lo conozco señor SOLÍS, desde que era un niño y francamente le digo que usted resultó ser una gran decepción para sus padres. Siempre miente, cree saber de todo, es prepotente, abusivo, engaña a su esposa y lo peor de todo, manipula a las personas. Se cree el mejor de todos cuando en realidad es un pobre hombre. El abogado se quedó perplejo sin saber exactamente qué hacer. Apuntando hacia la sala, le preguntó nuevamente a la Sra. MATA: ¿Conoce al abogado de la defensa? A lo que respondió: Claro, también conozco al señor FRANCISCO PÉREZ desde que era un niño. Él es medio raro, violento, tiene problemas con la bebida, no puede tener una relación normal con nadie y es el peor abogado del Estado, sin dejar de mencionar que anda con tres mujeres diferentes, una de ellas, su esposa. El abogado de la defensa casi cae muerto cuando entonces el Juez de nombre POLO MONTES DE OCA llama rápidamente a los dos abogados para que se acerquen al estrado y les dice en voz baja: Si alguno de los dos le pregunta a esa abuelita si me conoce, ¡los mando a la silla eléctrica!.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com