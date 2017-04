POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Así como muchas veces criticamos a los diputados por aquello que no hacen, es pertinente reconocer cuando logran algo importante a favor de las mayorías como lo son las reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Protección al Consumidor, que tienen como objetivo garantizar los derechos de los pasajeros y usuarios de aerolíneas y sancionar a las empresas que incurran en abusos. Desde hace décadas esta situación era una exigencia social pues navegando en la transa y la corrupción, las aerolíneas rebasaron la línea del respeto para violentar los derechos de los consumidores y ganar mucha lana. Sin embargo, ahora los diputados federales les han puesto un alto pues se impondrán multas e indemnizaciones a los pasajeros cuando las aerolíneas sobrevendan boletos o retrasen y cancelen sus vuelos. Bien por este logró que contempla más garantías para los pasajeros, ya era hora de que se hiciera justicia pues cuando estos tipos cometían un abuso, encima uno tenía que aguantar las groserías y caras de quienes atienden, algo que esperamos que cambie pues ahora a las aerolíneas les dolerá en el bolsillo cuando se atrevan a violentar los derechos de un consumidor que dicho sea de paso, paga mucho por un boleto de avión…….…………….…...... DE MI RONCO PECHO “Extradición de Duarte” Ante un Tribunal de Guatemala, el exgobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE, se reservó su derecho a decidir sobre su extradición a México, toda vez que no ha llegado la solicitud formal a ese país, algo difícil de entender pues hasta donde sabemos el gobierno mexicano supuestamente era el más interesado por detener a este sujeto. Sin embargo, esta novela finalmente refleja el teje y maneje del poder para manipular la información y enfocar la atención en un solo caso y la verdad es que respecto a Javier Duarte no es para menos después de todo el daño que le ocasionó a la entidad que gobernó. Eso sí, en la audiencia hemos visto a un DUARTE que si bien proyecta determinado nerviosismo también se ha visto soberbio y burlón, características de una clase política que en su mayoría, no ha entendido que el servicio público es para ayudar al pueblo y no servirse de él. Veamos qué pasa con la novela Duarte en donde la mayoría de los mexicanos esperamos que se aplique la justicia a este integrante de una de las peores generaciones de gobernantes en nuestro país y que también se ejerza la Ley a todos sus cómplices, incluyendo a su esposa KARIME MACÍAS, pues cuando esperábamos que también la detuvieran por todos los abusos de poder que cometió, la dejaron en libertad en un evidente acto de impunidad, palabra que es una constante que mucho daño le hace a México...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del aparatoso accidente que ocasionó el chófer de un tráiler que al parecer viajaba a alta velocidad y perdió los frenos ocasionando un aparatoso accidente en el Municipio de Ocoyoacac en el punto de la caseta de la nueva autopista La Marquesa-Lerma. Lamentablemente la unidad se incendió y el conductor perdió la vida por lo que al lugar llegaron autoridades federales, estatales y municipales, la Cruz Roja y personal de CAPUFE para apagar el incendio y liberar la vía. Nuevamente este accidente es un llamado de atención para las autoridades pues nos hemos cansado de señalar como el transporte de pasajeros y de carga conduce en la autopista México-Toluca donde la constante es el exceso de velocidad y la poca precaución. Por ello, es que son urgentes operativos para ponerle un alto a estos sujetos y entiendan que deben conducir a bajar velocidades para controlar el peso de sus unidades ante cualquier emergencia y evitar desgracias como la de ayer que lamentablemente son constantes. Basta de tantos muertos por la imprudencia de unos cuantos, de afectar a miles de personas y de que no se aplique la Ley correctamente en contra de quienes no miden el peligro pues manejan como locos..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Después de estar viendo la final de Copa con sus amigos en un bar, ERUBIEL ARENAS, tiene ganas de ir al baño pero se encuentra con una larga fila de personas que deseaban entrar. Por lo anterior, decide ir a un callejón que estaba a un costado del local en donde empieza a orinar y sin darse cuenta lo hace sobre la cabeza de un inocente gato que maúlla: ¡Miau! ERU con sus tragos encima contesta: ¡Claro que es miao! ¿Qué querías? ¿Cerveza?.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com