POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Esta Semana Santa me quede a trabajar por aquello de las campañas políticas y otros temas, sin embargo, el ritmo fue más tranquilo y por ello tuve la oportunidad de realizar algunas actividades con mi familia. Una de ellas fue ir a jugar Bingo, algo que le encanta a mi “Jefecita Santa”, lo malo es que nos tuvimos que salir después de unos minutos por el molesto humo del cigarro. En algún momento ya había escrito en este espacio que es una burla como varios negocios violentan la Ley Antitabaco y uno de ellos es el Big Bola de Galerías Metepec en donde se fuma de forma descarada y sin que nadie ponga un alto, esto a pesar de que está lleno de anuncios que lo prohíben. La Coordinación de Regulación Sanitaria del Estado de México vía Twitter me contesto que hiciera la denuncia pertinente y lejos de contestar eso mejor debería hacer un operativo para frenar que este negocio sea una chimenea de humo de cigarro. Ojalá que el Coordinador, MIGUEL ÁNGEL ORDÓÑEZ RAYÓN, tome cartas en el asunto pues ya basta que en unos negocios no se puede fumar y en otros lo hacen como si nada, algo que pone en evidencia el favoritismo, la corrupción y la mala aplicación de la Ley en el Estado de México pues hay ejemplos como la Ciudad de México en donde se ha aplicado de manera correcta y sin preferencias en beneficio de la salud de miles de personas que no fumamos…….…………….…...... EL AVISO INOPORTUNO es el impactante vídeo en el que un chofer de un autobús del transporte público atropella a un jovencito, después se echó de reversa para pasar nuevamente sobre el cuerpo y finalmente huir del lugar de los hechos, lo anterior en el municipio de Chalco. En el vídeo se muestra como el chofer del autobús con placas 113-035 y número de unidad 202 de la empresa Troncales, espera a que se suban tres personas para después asesinar cobardemente a este joven, algo que debe ser castigado por las autoridades. Resulta lamentable que la Secretaría de Movilidad siga permitiendo estos crímenes y que lejos de poner mano dura retirando de manera definitiva las concesiones, tolere que los choferes y sus jefes sigan siendo potenciales asesinos. No cabe duda que en este caso es evidente la tan sonada indicación de los concesionarios de que si atropellan a una persona es mejor matarla para que no salga tan caro, una aberración que debe tener una modificación legal pero además que debe ser castigada con todo el peso de la Ley pues no es posible que por unos cuantos pesos abonados a la corrupción sigamos tolerando este servicio de transporte que es inseguro, de mala calidad, caro y ASESINO...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México que nuevamente lograron su calificación a la liguilla de la Liga de Ascenso en donde se enfrentarán este jueves en el partido de ida a los Bravos de Juárez a las 19:30 horas en el Estadio Alberto “Chivo” Córdova. Por lo anterior, el Rector, JORGE OLVERA GARCÍA, visitó al equipo a quienes exhortó a dar su mayor esfuerzo para pasar a la semifinal. Bien por los Potros, por su entrenador OMAR RAMÍREZ y el Rector pues en los dos primeros torneos de esta escuadra en la Liga de Ascenso han logrado calificar haciendo un buen futbol y principalmente representando con orgullo los colores de nuestra querida “Alma Mater”. Cabe destacar que Potros es una de las escuadras con una de las nóminas más sencillas de este circuito demostrando que cuando existe compromiso y profesionalismo el dinero es lo de menos al momento de jugar con pasión al futbol. Así que esperamos que este jueves en las tribunas del bello estadio “El Chivo” Córdova, se sienta el apoyo de la comunidad universitaria y de la afición en general para que los Potros den un buen partido para mantener vigente la aspiración rumbo al campeonato..........…..…….…...… Y VA DE CUENTO Una tarde de primavera en su casa de Toluca y después de 10 años de casados, el marido de nombre JUAN PABLO NAVAS se acerca a su esposa y le pide que se siente, que es importante hablar. La esposa le hace caso y en eso comienza JUAN PABLO a decir lo siguiente: Mi vida, te tengo que confesar algo, voy a salir del closet porque ya no aguanto más seguir fingiendo. Su esposa se le queda viendo a los ojos fijamente y le dice: A ver cabrón, primero salte del buró de crédito y después empiezas con tus pinches joterías.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com