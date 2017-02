 grillando

Diría el cantante FITO PAÉZ en su rola “El amor después del amor” que nadie puede vivir sin amor y vaya que el día de ayer hasta los corazones más amargos, como los de un servidor, son capaces de estremerserce por las muestras de cariño que se ofrecen en el Día de San Valentín. Respeto a quienes celebran este día, sin embargo, no soy fan de hacerlo pues creo que algo tan importante como el amor no es cosa de un día sino de toda la vida. Para transitar en equilibrio por esta bella aventura llamada vida es importante amar a Dios, a la familia, a la pareja, a los amigos y a nuestra tierra, un ser humano sin amor tiene un vacío grande y peligroso. Así que bien por aquellos que festejaron este día que además representa una buena entrada económica para muchos negocios y empresas, sin embargo, no olvidemos que el amor debe estar presente siempre como el principal motor de vivir felices y plenamente…….…………….…....... EN LA TELEVISIÓN “Presupuesto a Partidos” Con un presupuesto general para gastos electorales en el Estado de México de 2 mil 282 millones 767 mil 295 pesos, el día de hoy el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, discutirá el presupuesto del que podrán disponer los partidos políticos en el 2017, año el que los mexiquenses renovaremos la gubernatura. Del presupuesto anterior, más de 826 millones son destinados a actividades ordinarias y para la obtención de votos, destacando que el Partido Revolucionario Institucional será quien más recursos reciba con 225 millones de pesos. El partido que le sigue es Acción Nacional quien obtendrá aproximadamente 132 millones de pesos, seguido por el Partido de la Revolución Democrática que recibirá casi 115 millones. El Movimiento Regeneración Nacional contará con 89 millones de pesos, el PES tendrá 55 millones, Movimiento Ciudadano casi 54 millones, el Partido Nueva Alianza 48 millones, el Partido del Trabajo más de 47 millones, el Verde Ecologista 47 millones y Virtud Ciudadana contará con 11.3 millones de pesos en presupuesto ordinario y actividades específicas ya que recordemos que no participará en la elección del 2017. Cabe destacar que los candidatos independientes recibirán 1 millón 800 mil pesos. Con estos presupuestos nuevamente crece el análisis del gasto tan grande que generamos los mexiquenses para mantener una política que históricamente ha sido de bajo nivel, con protagonistas que lejos de inspirar confianza o esperanza, son rechazados por pertenecer a una mafia en el poder que se pinte del color que sea, le ha fallado al pueblo. Así que ojalá los partidos políticos valoren este presupuesto, se olviden de la guerra sucia y de bajo nivel para que nos ofrezcan campañas de calidad, de propuestas, ideas y principalmente de soluciones pues los tiempos han cambiado y afortunadamente en la actualidad los ciudadanos se interesan más en la política y por ende en ser partícipes del cambio que necesitamos para vivir mejor................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del joven comunicador y fotógrafo DIONEY HERNÁNDEZ es del partido del Toluca contra el Veracruz a quien enfrentó hace unos días pero ahora lo hizo en la Copa MX. El estadio “Nemesio Díez” fue el escenario para que miles de aficionados celebrarán el Día del Amor y la Amistad en un partido en el que a los escarlatas rasguñaron el empate a un gol para seguir de líderes en su grupo. Sin embargo, estos dos partidos contra los escualos dejan un pendiente para que el técnico HERNÁN CRISTANTE trabaje con sus jugadores en la definición pues se está llegando al marco enemigo pero con mucha displicencia y sin concretar. Contra equipos más bravos las llegadas definen los partidos y por ello es que hay jugadores que deben tener mejor actitud, dejar de estar sobrados y dar el máximo para lograr los objetivos en la Liga y la Copa............…..…….….…… Y VA DE CUENTO Conocido por su amargura y mal humor estaba JUAN PABLO NAVAS viendo la televisión cuando llega su novia y le pregunta: ¿Mi amor, qué haremos de especial este 14 de febrero? A lo que PABLO contesta: No te lo quería decir pero... ¿Te gusta Paris? Su novia sumamente emocionada le responde: ¡Sí!

- ¿Y Barcelona? A lo que totalmente extasiada contesta: ¡Síii! Y concluye PABLO: Perfecto, este día a las 13:45 veremos el PSG vs Barcelona en ESPN.... ¡Laaaaa Chaaaaampiooooons!.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com