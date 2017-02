Ayer fui a la oficina del Instituto Nacional Electoral con número 152621 ubicada en avenida 5 de Mayo antes de Las Torres y de verdad que es lamentable como estos lugares que operan con nuestros impuestos se han convertido en centros burocráticos ineficientes. A pesar de que el horario marcado de servicio es de las 8:00 a las 15:00 horas, la oficina está prácticamente vacía, con un oficial amable que es el que da los informes porque sólo una persona está atendiendo. Obviamente la fila para pedir informes era de unas 10 personas por lo que preferí salirme e investigar por internet, esto a pesar de que existe en la oficina una imagen con el directorio del personal donde hay más de 10 personas que al menos ayer a las 13:00 horas no estaban. No es la primera vez que denunciamos el mal servicio en una oficina del INE del Valle de Toluca así que esperamos que hagan algo al respecto pues no es justo que con el presupuesto que manejan ofrezcan un servicio tan lamentable pues aquí es cuando una vez más se debe realizar un análisis sobre los resultados que este instituto debe darle a la sociedad y a la democracia que necesitamos para avanzar como país…….…………….…....... DE MI RONCO PECHO “Izquierda Fracturada” Uno de los talones de Aquiles que han frenado el cambio que necesitamos en nuestro país es la poca capacidad de entender la importancia de la palabra unidad y precisamente me acorde de eso después de que el dirigente nacional de la corriente Democracia Social del PRD, DOMITILO POSADAS, convocó en la ciudad de Toluca a que la izquierda mexiquense deje sus diferencias para que vayan juntos en una alianza. La propuesta de que Morena y PRD estén unidos es latente desde hace meses, es más, la propuesta de que se acaben los partidos chicos y exista una sola izquierda en México podría ser la solución para tener un atentico contrapeso ideológico contra las políticas de la derecha y el centro. Sin embargo, la idea de POSADAS de que uno de los candidatos decline a favor del otro se ve complicado y es que los intereses personales en la política están por encima de los intereses de las mayorías ocasionando que al final buenos proyectos o candidatos queden condenados por la codicia de unos cuantos. Siempre he defendido la idea de que en México debería existir una sola izquierda pero lamentablemente actores políticos como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, JESÚS ORTEGA, CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, ALEJANDRO ENCINAS, ALEJANDRA BARRALES o MIGUEL ÁNGEL MANCERA, entre otros, han preferido la lucha por el poder que fortalecer un proyecto nacional con políticas sociales como pasó en muchas partes del mundo pero que en México se han limitado pues nuestra izquierda históricamente ha sido débil, cómplice y poco idealista................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe organizada por la Diócesis de Toluca y en la que participan más de 30 mil personas. Respeto la religión y la fe católica por lo que también me gustaría que de la misma manera los peregrinos respetaran el libre tránsito de las personas quienes ayer sufrimos del tráfico porque se les hizo fácil bloquear varias calles de Toluca y uno de los carriles centrales de Paseo Tollocan. Creo que el Obispo FRANCISCO JAVIER CHAVOLLA RAMOS, debería ser más responsable con la sociedad e invitar a los peregrinos a emprender su acto de fe sin afectar a los demás, gente que tiene que trabajar para llevar el pan a su casa. Confiamos que en futuras peregrinaciones la Diócesis de Toluca trabajará con autoridades estatales y municipales para evitar que los peregrinos comentan el delito de obstruir las vías de comunicación y así no continúen afectando a una gran mayoría de ciudadanos que lo único que busca es desplazarse en un ya congestionado Valle de Toluca............…..…….….…… Y VA DE CUENTO Un señor desconsolado de unos 75 a 80 años de nombre JUAN CARLOS MATURANA estaba sentado en un banco del parque y llorando desconsoladamente. Se le acercó un joven y le pregunto que qué le pasaba, entre lágrimas contestó: En casa tengo una esposa de 22 años. Me hace el amor todas las mañanas. Se levanta y me hace un desayuno con panqueques, huevos revueltos, fruta fresca y café recién molido. - Bueno. ¿Y entonces por qué está llorando? Sigue comentando MATURANA: Me hace sopa para el almuerzo y mis galletas favoritas. Después me hace el amor a media tarde. Extrañado el joven le insiste: Eso está muy bien, ¿pero por qué está llorando? Volvió a comentar MATURANA: Y para la cena me hace comidas gourmet, con vino y todo y encima mi postre favorito. Y cuando terminamos de cenar me hace el amor hasta la madrugada. ¡Todas las noches! - ¿Pero qué tiene eso de malo, señor, por qué eso lo hace llorar? Y JUAN CARLOS, en llanto incontenible, dice: ¡Es que no me acuerdo donde vivo!.