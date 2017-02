Nuevamente una más de los estacionamientos en el Valle de Toluca donde siguen cobrando sin dar el servicio al que están obligados que es cuidar los automóviles y es que el pasado miércoles asistí a un bar a ver el partido de la selección de México y que está ubicado en Pabellón Metepec, plaza que últimamente ha tenido demanda por los negocios que se encuentran ahí entre los que destacan varios antros o bares. Lo que se supone debería ser una noche de distracción se convierte en un rato amargo y es que al salir del bar el vehículo en el que íbamos había sido víctima de un cristalazo y de un atraco, delito del que los administradores del estacionamiento no se quisieron hacer responsable bajo el argumento de siempre de que sólo lo hacen si es robo total. Mucho hemos hablado en el Estado de México de la situación de los estacionamientos, de su forma irregular de operar, de lo mucho que cobran y de que no brindan el servicio que deben, tema que de hecho está en la Legislatura Mexiquense en donde pertenece congelado. Así que esperamos que ya se haga algo al respeto, que se obligue a los dueños de los estacionamientos a que se hagan responsables por este tipo de daños o delitos, que se cobre lo justo o de plano no se cobre cuando se realice una compra o un servicio. Por lo pronto esperamos que el Gobierno de Metepec ponga orden en estas plazas pues precisamente a un costado de Pabellón Metepec, en donde está el Chedraui, hace un mes a plena luz del día el vehículo de un amigo fue robado ante la inoperancia de quienes administran el estacionamiento quien no ha querido aceptar su responsabilidad y pagar por el robo. No dudo ni por un segundo que estas bandas criminales estén operando bajo el amparo de los propios estacionamientos, administradores o valet parking, así que ojalá se haga algo para frenar estos delitos que tanto afectan a la economía de la ciudadanía…….…………….…....... EL AVISO INOPORTUNO son las actitudes que sigue adoptando el gobierno del Presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP por lo que varios Diputados Federales de nuestro país manifestaron que el hecho de que el gobierno gringo analice solicitar a los turistas sus claves de redes sociales para que entren a ese país es violatorio de la privacidad y de los derechos humanos. Recordemos que el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, JOHN KELLY, dijo que la medida está encaminada a reforzar los controles previos de los visitantes de siete países de mayoría musulmana, principalmente, y si se niegan a aportar este dato “entonces no entran”. Estúpidas y absurdas son las ideas de estos tipos que tristemente hoy gobiernan uno de los países más poderosos del mundo, políticas violatorias de la propia dignidad humana que además poco tienen que ver con la seguridad de su país pues aquellos que desean hacer daño buscarán la forma de hacerlo enseñando o no las contraseñas de sus redes sociales. Por lo pronto, queda en evidencia que muchos evitaremos ir a Estados Unidos, creo que la visa será guardada durante 4 años con la esperanza de que el pueblo norteamericano analice el enorme error que cometió al elegir a su presidente y pueda llegar alguien al poder que nuevamente dignifique la política estadounidense que actualmente atraviesa una de sus peores crisis xenofóbicas y racistas................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del evento en el que el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA conmemoró que hace 104 años, Cadetes del Colegio Militar escoltaron y brindaron seguridad al Presidente FRANCISCO I. MADERO en su camino a Palacio Nacional en lo que conocemos como “La Marcha de la Lealtad” en la que se reafirma la fidelidad del Ejército Mexicano en momentos de conflicto. Y vaya que en estos momentos la palabra Lealtad en nuestro país esta devaluada, primero por aquellos que le han fallado a los principios y los valores que nos permitan ser una mejor nación y segundo por quienes enfermos de codicia olvidan todo compromiso social que nos permita vivir con mayor equidad y justicia. Más que nunca México necesita de hombres leales, comprometidos, idealistas, con ganas de servir, con el deseo de trascender por sus acciones y no por los bienes materiales. Que nuestras acciones profesionales y honestas sean las que reflejen la lealtad que México demanda de su pueblo pero sobre todo de sus gobiernos quienes lamentablemente son los primeros en olvidarse en las mayorías que hoy enfrentan escenarios adversos para salir adelante............…..…….….…… Y VA DE CUENTO Una mujer y un hombre de nombre NAYIB NADER chocan de frente con sus vehículos ocasionando grandes daños. Increíblemente ninguno de los dos sale lastimado. Después de salir de los coches la mujer dice: -¡Ay Dios!, mira nuestros coches. No quedó nada de ellos y milagrosamente no tenemos ni un rasguño, ésta debe ser una señal de Dios de que nosotros debemos conocernos, ser amigos y hacer el amor como desquiciados para el resto de nuestros días. NAYIB viendo la belleza de la mujer, contesta: - ¡Oh sí! Estoy completamente de acuerdo contigo, ésta es una señal de Dios. La mujer continúa: Mira, otro milagro, mi coche está completamente destruido pero esta botella de vino no se rompió, de seguro que Dios quiere que nos bebamos esta botella de vino y celebremos nuestra buena suerte. Le da la botella NAYIB, él acepta, la abre, se bebe la mitad y se la devuelve a ella. Ella toma la botella e inmediatamente le pone el tapón y se la devuelve a NAYIB que extrañado le pregunta: ¿Qué no vas a beber? La mujer responde: No, yo creo que mejor voy a esperar a Policía para que nos hagan la prueba de alcoholemia..................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com