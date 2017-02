Esta semana en el noticiero de Meganoticias Estado de México que dirige la periodista MAGDA BASTIDA se habló de la urgencia de que regresen las multas de tránsito al Valle de Toluca y es que estamos en un punto en donde ante la ausencia de la norma, cientos de automovilistas sin educación y gandallas hacen lo que se les pega la gana ocasionando caos, molestias y grandes problemas de movilidad. Es lamentable que el orden vaya de la mano de lo electoral y es que el fondo finalmente es eso, no multar a la gente para no generar malestar y por ende votos en contra. Sin embargo, el Valle de Toluca se ha convertido en uno de los lugares en todo el país en el que peor se maneja y por ello es urgente que las autoridades del Gobierno del Estado de México y de los municipios se apliquen para que entre en vigor el reglamento de tránsito y se ponga orden. Obviamente a estas acciones se debe sumar un programa para que los elementos de tránsito apliquen la norma con profesionalismo, HONESTIDAD y en donde se evite la corrupción para que realmente podamos palpar el cambio que insisto, es urgente e impostergable para que dejemos de vivir en esta jungla de asfalto…….…………….…....... DE MI RONCO PECHO “Fuego Amigo” No cabe duda que los intereses ocultos de la política salen a relucir en tiempos electorales y lamentablemente el Partido de la Revolución Democrática, que representa a la izquierda del país, actualmente en tierras mexiquenses tiene en sus filas a personas que lejos de sumar pareciera que operan a favor de otros institutos políticos. El alcalde con licencia y precandidato del PRD, EDUARDO NERI llamó a una conferencia de prensa en la que dijo que existe una mafia al interior del Sol Azteca que opera para favorecer al diputado con licencia, JUAN ZEPEDA. Cabe destacar que también esta semana, el señor del Partido del Trabajo, OSCAR GONZÁLEZ, rechazó la alianza de su agónico instituto político con los perredistas, en una jugada de muy bajo nivel. Queda en evidencia que determinados actores políticos, algunos actualmente precandidatos, más que buscar con propuestas o ideas ser abanderados de sus partidos, están jugándole al Maquiavelo para debilitar a los que realmente tienen posibilidades de ser candidatos por lo que evidentemente la gente se pregunta qué intereses o acuerdos habrá para que actúen de esta manera. Por el bien del PRD y de la izquierda en nuestra entidad, esperamos que a estas voces desestabilizadoras las hagan a un lado para que los verdaderos aspirantes a la candidatura nos puedan explicar sus proyectos, propuestas y así sumarle a la democracia que más que golpes bajos necesita de ideas profesionales para que el próximo 4 de junio los ciudadanos tengamos opciones por las cuales podamos votar convencidos de que vendrán cosas mejores para el Estado de México................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la primera Feria del Empleo 2017 que organizó el Ayuntamiento de Metepec en la Plaza Benito Juárez en la que se instalaron los módulos de 121 empresas establecidas en la entidad y se ofrecieron más de 900 vacantes en diversos perfiles, desde gerenciales, operativos y técnicos hasta administrativos. Bien por este ejercicio al que acudieron los ciudadanos con la expectativa de lograr un espacio laboral en estos tiempos donde es fundamental sumarse a la vida productiva de la entidad y del país. Esperamos que estos ejercicios continúen en toda la entidad para impulsar de manera organizada la contratación de personas que seguramente valorarán la oportunidad que se les ofrece pues más que nunca hay que cuidar el trabajo y hacerlo más productivo. Por lo pronto, un reconocimiento a la Secretaría del Trabajo y al Ayuntamiento de Metepec pues la Feria fue un buen evento del que seguramente salieron felices muchas personas............…..…….….…… Y VA DE CUENTO Llega molesta la novia de RICARDO AÑOVEROS y le dice: ¡Me vuelves a decir gorda y se termina nuestra relación! A lo que RICHI contesta: No seas así, piensa en nuestro hijo. La novia molesta le replica: ¿Qué hijo, animal? -Ahh, ¿qué no estas embarazada? ............…..…….….…… EL PILÓN Una tarde estaba preocupada la novia de RICARDO AÑOVEROS que sabiendo que es doctor le pregunta: Ay amor me siento gorda, hinchada, fea, ¿qué tengo? RICHI sin inmutarse sigue viendo el futbol y le contesta: Corazón, tienes razón.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com