Me dio mucho gusto recibir la información de que la Cineteca del Estado de México estará lista este año en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca como un apoyo fundamental a esta industria para que sea un semillero de creadores y un foro que impulse la difusión cinematográfica. Cabe destacar que esta obra del gobierno mexiquense registra un 90 por ciento de avance y contará con dos salas de proyecciones con capacidad para 254 espectadores cada una; tendrá un centro de documentación, una filmoteca, dos aulas con capacidad para 36 usuarios cada una, teatro al aire libre y una sala de exposiciones. Bien por estas obras que impulsan la cultura y el arte, dos aspectos básicos para transformar a nuestro país que más que nunca demanda de la creatividad de la gente para que a través de proyectos positivos podamos fortalecer el tejido social. Estaremos al pendiente de la Cineteca y obviamente de lo que ofrecerá pues seguramente será un espacio que aprovecharan los mexiquenses quienes a través del arte del cine podrán seguir alimentando el espíritu…….…………….…....... EN LA TELEVISIÓN “Sin Voto No Hay Dinero” El Diputado Independiente de Jalisco, PEDRO KUMAMOTO, presentó una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados para reducir el financiamiento público a los partidos políticos que se llama “Sin Voto No Hay Dinero” y que propone modificar la fórmula de distribución de recursos públicos a los partidos para que la base de su financiamiento sea la votación válida. Con lo anterior se ahorrarían 2 mil 253 millones 304 mil 202 pesos al año en Jalisco a través de un sistema que cabe destacar ya existe en países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Panamá, entre otros. Recordemos que en el Estado de México este año gastaremos más de 2 mil 282 millones 767 mil 295 pesos, una cantidad enorme de dinero que se aplica al gasto político en una entidad donde la pobreza está presente, en donde las escuelas necesitan obra, en donde urgen recursos para fortalecer la seguridad, en pocas palabras, dinero que podría ser utilizado en gasto social en beneficio de todos. Por ello es que propuestas como la de PEDRO KUMAMOTO deberían ser una realidad en todo el país pues mientras que las familias y empresas mexicanas se aprietan el cinturón cada vez más ante los escenarios actuales, nuestras autoridades siguen gastando de manera irracional los recursos del pueblo por lo que será momento de que el dinero se designe por voto emitido y no por cada integrante del padrón electoral como actualmente pasa, algo que si se cambia obligaría a los partidos políticos a realizar campañas de altura, en donde se luche por el voto y se combata el abstencionismo que pareciera convenirle a determinados partidos. La política no debe seguir siendo un botín para un sector minoritario sino la inspiración para servir a los demás y tal como lo decía el expresidente uruguayo JOSÉ MUJICA, “a que los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política pues son un peligro”, algo que tristemente hemos podido constatar en México donde la codicia de unos cuantos ha condenado a las mayorías................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la inauguración de la Exposición Conmemorativa de la Constitución de 1917 en Legislatura Mexiquense que fue encabezada por Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, CRUZ JUVENAL ROA SÁNCHEZ y el Secretario General de Gobierno, JOSÉ MANZUR QUIROGA. Dicha muestra que consta de 26 fotografías y copias de volúmenes de documentos históricos de la Carta Magna prestados por el Archivo General de la Nación y el Museo Legislativo de la Cámara de Diputados federal. De esta manera esta importante exposición debe ser aprovechada de manera académica y social pues el centenario de nuestra Constitución nos debe llevar al análisis de los logros históricos de nuestro país plasmados en la Ley. Para entender nuestros Derechos debemos conocer los mismos y no como pasó en el Congreso Federal donde una periodista evidencio a los Legisladores que tristemente no sabían aspectos básicos de la Constitución. Por ello, conozcamos nuestra historia y Carta Magna, analicemos aquellos aspectos que hoy nos hacen grandes como nación pero también aquellos que deben modificarse para avanzar por la ruta de la justicia y la equidad que nos lleve a vivir en un México más digno............…..…….….…… Y VA DE CUENTO Una guapa jovencita va caminando por una calle del centro de Toluca cuando desea prender su cigarro y se topa con un argentino de nombre CHRISTIAN PIRIZ a quien le pide un encendedor. PIRIZ le contesta: Con mucho gusto boluda, y empieza a buscar en los bolsillos del pantalón, en el de la camisa, en los bolsillos del saco y sigue tocándose mientras que la chica le pregunta nuevamente si trae un encendedor por lo que el Che le contesta: Mmm parece que no tengo encendedor hermosa... ¡pero eso sí, qué bueno estoy!.