En Almoloya de Juárez al entregar el Centro de Salud de la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpa y acompañado del Secretario de Salud, CÉSAR GÓMEZ MONGE, el Gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, dijo que con la finalidad de ampliar la cobertura médica y ofrecer una mejor atención a los mexiquenses, a partir de este fin de semana, 500 centros e instalaciones de salud de la entidad brindarán consultas los sábados, domingos y días festivos. Me parece una atinada decisión pues la demanda en materia de salud es enorme y obviamente no distingue entre fines de semana o días festivos, así que confiamos en que la atención que se brindará ayudará a que los mexiquenses tengan un mejor y más eficiente servicio de salud. Recordemos que cualquier gobierno está comprometido a brindar servicios, sin embargo, existen algunos que son prioridad y la salud es uno de ellos pues sin ella no se puede hacer nada. Que continúe el trabajo en el gobierno mexiquense y en la Secretaría de Salud pues de esta manera estaremos garantizando una sociedad sana y por ende productiva…….…………….…....... DE MI RONCO PECHO "Programas Sociales" En el municipio de Lerma el Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL, FRANCISCO JAVIER GARCÍA BEJOS, comentó que en las elecciones del Estado de México no se suspenderán los programas sociales y algunos sólo serán modificados en su calendarización. Y es que en un país donde la pobreza lacera el tejido social, es imposible que el gobierno, en sus tres órdenes, deje de trabajar porque hay elecciones, más bien, es momento de evolucionar, respetar la ley y que quienes integran los gobiernos y partidos políticos entiendan que los recursos del pueblo no son para sacar provecho político como tristemente se ha hecho durante mucho tiempo. Así, que el llamado a todos los mexiquenses para que no permitan que nadie venga a condicionar el voto que de manera responsable y libre tenemos que emitir el próximo 4 de junio cuando renovemos la gubernatura. Por ello, es que ante cualquier práctica fuera de la Ley, es decir, condicionar un programa o tratar de comprar el voto, es importante que denunciemos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y además aprovechemos la tecnología para grabar y difundir a quienes intenten manchar lo que debe ser una fiesta democrática que además mucho nos cuesta a los mexiquenses quienes somos los que la pagamos con nuestros impuestos................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la firma del Convenio de Colaboración para Fortalecimiento de la Cultura Democrática que encabezaron el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, JORGE OLVERA GARCÍA y el Presidente del Tribunal Electoral de la entidad, JORGE ARTURO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. Este convenio tiene como objetivo sumar esfuerzos para poner en práctica los conocimientos aprendidos en las aulas, en la administración, la documentación y la difusión científica para fortalecer la cultura democrática. Esperamos que este convenio contribuya a que el pueblo mexiquense y en especial, el sector universitario, se interese más en la participación política, aquella que nos permita intercambiar de manera profesional e inteligente, opiniones y proyectos para mejorar como sociedad y gobierno, aspectos que indudablemente fortalecen la democracia que es fundamental para vivir en un país de libertades y leyes.