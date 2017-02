El Presidente del Poder Judicial del Estado de México, SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA, ayer comentó que de forma preocupante cada día crece más el número de adolescentes que participan en delitos, sobre todo en robo simple y con violencia, por lo que se tiene el reto de implementar la Ley Nacional Sobre Adolescentes. Cabe destacar que esta declaración demuestra un problema social que venimos arrastrando desde hace muchos años y es la pérdida de principios y valores en el núcleo familiar derivado de la desatención que tienen los padres de familia con sus hijos. Obviamente las autoridades están obligadas a buscar una solución a este problema social, sin embargo, la principal labor tiene que emanar del hogar, en donde los padres de familia tienen que estar atentos de lo que hacen o no hacen sus hijos. En el papel los adolescentes mexicanos deberían estar en la escuela, haciendo deporte o divirtiéndose con sus amigos, pero tristemente la realidad es otra pues empujados por la pobreza y la falta de educación son miles de adolescentes que están sumergidos en la drogadicción y en la delincuencia. Así que esperamos que existan estrategias efectivas para disminuir este fenómeno que trunca el presente y el futuro de nuestro país…….…………….…....... EN LA TELEVISIÓN “El Boicot” Las decisiones del Presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP siguen generando controversia en el mundo entero y no se diga en nuestro país en el que se han alzado voces para que con unidad hagamos frente a los retos que se avecinan, unidad promovida a través de los medios formales de información y los medios emergentes, entre ellos, las redes sociales que siguen teniendo como Talón de Aquiles la desinformación que lejos de unirnos nos puede fracturar más. Ahora estamos preocupados por el Tratado de Libre Comercio y no cabe duda que somos un pueblo que olvida, sin embargo, a mí no se me olvida cuando a finales de los años 80’s en las principales ciudades del país se hicieron marchas para rechazar este acuerdo que dejaba a nuestro país en desventaja ante Estados Unidos y Canadá. Por lo anterior, son bienvenidas las propuestas como regresar a los mercados, tianguis y comprar productos mexicanos, pero tampoco podemos caer en actitudes como las que tanto le criticamos a TRUMP, entre ellas el boicot a las empresas estadounidenses que en su momento le han invertido a México y generan empleos. No hay que ir muy lejos, aquí en el Estado, es más en el Valle de Toluca, tenemos empresas como Ford, Chrysler, Nestlé, Wal-Mart, AT&T, Coca Cola, McDonald's o Starbucks, entre otras, que generan miles de empleos para mexiquenses, personas que seguramente usted o yo conocemos, de ahí la importancia de no caer en fanatismos emanados de la desinformación o en nacionalismos desorbitados, que no olvidemos fueron una de las principales causas de las dos guerras mundiales. Así que busquemos un equilibrio, apoyemos a México y confiemos en los productos hechos en nuestra tierra pero sin cerrarnos a que somos parte de un planeta en el que en todos los aspectos, incluyendo el económico, hay que tirar los muros y las barreras que nos permitan avanzar como raza humana................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del anuncio de la 2ª Carrera Atlética del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense que tiene como objetivo recordar la labor de los constituyentes que impulsaron la creación de la Carta Magna para garantizar los derechos sociales de la nación. Los organizadores de esta competencia son el Poder Judicial del Estado de México, la UAEM, el Ayuntamiento de Toluca y el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Deporte, por lo que invitan a los mexiquenses a que se inscriban en la modalidad de 5 o 10 kilómetros para correr el 12 de febrero. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del Estado de México, CRUZ JUVENAL ROA SÁNCHEZ, señaló la carrera no tendrá costo y se premiara a los tres primeros lugares con un pants y tenis deportivos, un libro acerca del constitucionalismo, un billete de lotería edición especial y una moneda conmemorativa en las categorías femenil y varonil. Así que ahí está la invitación para los amantes de las carreras, la verdad es que en lo personal me encanta la idea de conmemorar las fechas importantes de nuestro país a través del deporte pues es una de las herramientas para poder conformar una sociedad más sana en todos los sentidos............…..…….….…… Y VA DE CUENTO Una tarde de depresión llega corriendo DANIEL ARRIAGA y le pregunta a su madre: Mamá, ¿soy adoptado? A lo que su progenitora le contesta: Jaja que tonto, si fueras adoptado, ¿crees que te habríamos elegido a ti? ¡Guey!............…..…….….…… EL PILÓN Antes de la comida, la mamá le pregunta a su hijo DANIEL ARRIAGA: Querido hijo, ¿cómo te fue en el curso de buenos modales? A lo que el chamaco contesta: ¡De la chingada así que no me estés molestando!.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com