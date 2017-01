POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Cuando llegó a su casa una de las cosas que hago es poner en silencio el celular y desconectarme, sin embargo, cuando suena el teléfono de la casa es que algo ha pasado en la familia quienes son los únicos que tienen mi número. Ayer fue el caso pues en la noche me hablo mi hermana ROSY para platicarme que sobre la Avenida José López Portillo había tenido un accidente derivado a que en uno de los carriles había una llanta de tráiler que obviamente no se veía por la escasa visibilidad. El motivo de la llamada además de avisar que había sufrido un percance, era para pedirme asesoría pues además del susto y de los daños al vehículo, había llegado una camioneta de la Policía Federal quien quiso multarlos por haber tenido un accidente. Es increíble que además de tener un percance por culpa de las autoridades que no conservan las avenidas como debería ser, todavía lleguen estos ladrones queriendo joder más a la gente. Curiosamente cuando mi hermana les pidió que le levantaran la multa, explicaran en qué consistía y se identificaran, los Policías Federales prefirieron irse. De verdad, que ya basta con el abuso de este tipo de ladrones, que tristemente en gran número en lugar de preservar la seguridad sólo están viendo a quien extorsionan y roban. Así que un llamado para la Policía Federal que además no entiendo por qué estaba multando en una vía estatal, un descaro ya por parte de quienes se suponen deberían cuidarnos pero que lamentablemente hacen todo lo contrario…….…………….…....... EL AVISO OPORTUNO es que estoy seguro que por primera vez en el mandato del Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO cuenta con el apoyo generalizado de la clase política y la sociedad respecto al tema de haber cancelado su reunión con el Presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP una vez que este señor continuara con sus groserías y actitudes racistas contra los mexicanos. Lo cierto, es que son urgentes unas clases de historia para el desagradable TRUMP, explicarle como mucho de la fortaleza de Estados Unidos es gracias a México pues de entrada casi la mitad de su territorio, que ilegalmente le fue arrebatado, fue gracias a nuestra nación. También recordaba un tema que seguido platico con mis alumnos respecto al caso del “Telegrama Zimmermann” en el que los alemanes nos proponían una alianza contra Estados Unidos en la época de la Primera Guerra Mundial a cambio de que nos regresaran los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona que habíamos perdido en la intervención gringa. Sin embargo, a pesar de tan prometedora propuesta los mexicanos siempre demostramos ser buenos vecinos, hemos tolerado abusos y aspectos que por preservar la paz y el orden dejamos que pasaran para fortalecer las relaciones contemporáneas. Tristemente la historia le importa poco al señor TRUMP y ahora emprende una política de odio para México y todo aquello que no suene a Estados Unidos, algo que en un corto periodo le impactará de manera interna. Por ello es que ante la amenaza económica por las políticas del flamante Presidente de Estados Unidos, es fundamental retomar el pensamiento de SIMÓN BOLIVAR y trabajar por una América Latina unida, en la que no sólo nos vinculen la lengua o muchas de nuestras tradiciones, sino la fraternidad para formar un bloque fuerte y competitivo a nivel mundial. No podemos sentarnos a llorar porque el niño abusivo nos está pegando, es momento de levantar la cara y buscar las formas de vencer a la tiranía, algo en lo que deberemos hacer como sociedad y gobierno, de ahí la importancia de replantear las relaciones comerciales y buscar nuevas naciones que seguramente estará interesados en invertir en México................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de la entrevista que concedió el Presidente Municipal de Metepec, DAVID LÓPEZ CÁRDENAS quien dio el anuncio de que la construcción del Teatro Quimera estará listo para octubre por lo que se albergará espectáculos en el Festival Cultural Quimera 2017. Detalló que actualmente se ejecutan 35 millones de pesos utilizados para terminar en próximas fechas algunas partes como la velaria, butacas y equipamiento, así como algunos complementarios que permitirán embellecerlo. Bien por este anuncio pues la gente de nuestra entidad y el Valle de Toluca está ávida de este tipo de espacios que seguramente serán templos en donde podamos nutrir al alma a través de las artes. Estaremos al pendiente de la inauguración del Teatro Quimera que además es una obra que se anunció desde la pasada administración y que seguramente vendrá a fortalecer a la actual............…..…….….…… Y VA DE CUENTO Un hombre que se llama CARLOS CORREA está perdiendo la memoria y su mujer le dice: No te preocupes, pregúntale al vecino del primero. Le ocurría lo mismo y fue a un médico muy bueno que le resolvió el problema. El hombre va a verlo y le pregunta su inquietud a lo que el vecino le contesta que es cierto lo del médico que lo ayudo. Por lo anterior, CARLOS pregunta: Y, ¿cómo se llama ese médico? - El médico..., hombre..., lo tengo en la punta de la lengua..., el médico…, eh... ¿Cómo se llama esa virgen que está en Francia que hace milagros? -¿Lourdes? -¡Eso!, ¡Lourdees! ¿Cariño, como se llama el médico ese de la memoria?.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com