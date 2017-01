Como lo había manifestado anteriormente el Partido del Trabajo estaba buscando desesperadamente quien le salvara el registro y ni tardo ni perezoso el Partido de la Revolución Democrática lo recibió con los brazos abiertos para formar una Coalición con miras a la elección del 4 de junio. Hay varios aspectos que se desprenden del anunció que hicieron sus líderes estatales y el primero es que resulta lamentable que los “partiditos” políticos como el PT, el Verde Ecologista, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y demás chiquillada, sigan siendo rémoras del sistema, sin propuestas y candidatos propios, de ahí que una vez más nos preguntemos si vale la pena seguir manteniendo a quienes poco aportan a la democracia y a la política estatal y nacional. Vaya, yo no digo que no existan pero tampoco que los sigamos manteniendo por lo que es urgente revisar la Ley, modificarla y condicionar su financiamiento. Por otro lado, queda descartada la sonada Coalición entre el PAN y el PRD, que desde mi punto de vista tenía una naturaleza insana para la política pues juntar a la derecha y a la izquierda no representa un proyecto ideológico sino solo el deseo de tener el poder por el poder sin importar las propuestas coherentes para el electorado. Finalmente y a pesar de sus intenciones, es evidente que MORENA no se sumará a ninguno de sus proyectos pues traen su revolución “pejista” con un discurso propio en el que la idea es tirarle precisamente a todo lo que no sea su partido. Veamos que resulta de esta coalición de izquierda, si fortalece al PRD y si se le suman otros “partiditos” evidentemente preocupados por no quedar solos…….…………….…....... EL AVISO INOPORTUNO es que el gobierno mexicano en una actitud por demás sumisa ante el gobierno de Estados Unidos, entregó en sacrificio, como en la época prehispánica, el alma y el cuerpo del narcotraficante más nombrado de la historia, JOAQUÍN “EL CHAPO” GUZMÁN LOERA. De manera sorpresiva la Secretaría de Relaciones Exteriores informó la extradición a Estados Unidos una vez que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. El gobierno mexicano se lava las manos, prefiere evitar el reto de aplicar justicia a un criminal como este y deja en las manos de la justicia de otro país lo que aquí no se pudo hacer reflejando la debilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia. De esta manera el gobierno gringo que ahora encabezará el señor DONALD TRUMP tendrá en su poder a este criminal y por ende negociará con él como ha pasado con otros narcotraficantes a los que les ha quitado su lana para después de varios años darles su libertad. Así la justicia y las cosas, así los “convenios” con el gobierno gringo que a partir del día de hoy se convierte en un foco rojo que no se puede atender de manera sumisa sino con la cara en alto como la única forma de superar el odio, la locura, incompetencia y xenofobia de su Presidente que en su toma de protesta protagonizará uno de los momentos más vergonzosos y humillantes en la historia de la humanidad................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos- Electorales del Ciudadano que interpuso GUILLERMO ORTIZ SOLALINDE toda vez que la figura de la Candidatura Independiente en el Estado de México tiene en su reglamentación requisitos excesivos y que violentan el derecho político de ser votado. Uno de ellos es que a los candidatos independientes se les pide en un pequeño lapso un apoyo ciudadano equivalente al 3% de la lista nominal de electores del Estado de México, es decir, 328 mil 740 ciudadanos, toda vez que el padrón electoral es de 11, 120,993 (once millones, ciento veinte mil, novecientos noventa y tres) ciudadanos inscritos. Aquí la incongruencia, la desigualdad y la inequidad es que a los partidos políticos se les pide el 0.26% del padrón electoral, porcentaje que equivale sólo a 28 mil 490 ciudadanos, es decir que a los independientes les piden 11 veces más que a los partidos políticos quienes además cuentan con financiamiento. Cabe destacar que también la aspirante TERESA CASTELL impugnó los requisitos y métodos por lo que se tendrán que revisar estos elementos para garantizar la equidad y la igualdad democrática en tierras mexiquenses. Cabe destacar que aquí el señalamiento más que para un instinto electoral debe ser para quienes hicieron las reglas y que precisamente son los legisladores de los partidos que hábilmente pusieron estos candados que atentan contra la democracia y el artículo 35 constitucional que nos señala que los mexicanos teneos el derecho de votar y ser votados. Así que mucho que corregirle a la Ley, es definitivo que las candidaturas independientes deben tener garantías de equidad e igualdad para que podamos fortalecer la democracia y con esto las oportunidades del electorado de elegir a un mejor gobernante.