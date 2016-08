El gobernador ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS envió una iniciativa de decreto al Congreso Mexiquense para que todos los automóviles particulares que circulan en la entidad estén obligados a pasar la verificación. Se propone que el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria entre en vigor el primer semestre del año 2016 para regular los niveles de emisiones contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores y se impondrá una multa de veinte días de salario mínimo a quien cometa la infracción. La idea me parece prefecta pues las personas deben ser responsables de los vehículos de motor que poseen, afinarlos, cuidarlos y verificarlos para contribuir a disminuir la contaminación. A pesar de vivir en Toluca, toda mi vida he verificado mi automóvil, mi lana y esfuerzo me cuesta, es una obligación que tenemos que cumplir para que nuestro vehículo no contamine más de lo permitido, algo que por lógica debería ser parejo y no sólo para unos cuantos. Lo que es importante que los legisladores trabajen en esta iniciativa, es que la verificación obligatoria no sólo debe ser para particulares sino para el transporte público de carga y de pasajeros que de forma ofensiva y exagerada contaminan sin que nadie les ponga un algo. Así que esperamos que esta iniciativa sea probada y mejorada pues los mexiquenses lo necesitamos para que con hechos concretos empecemos a bajar los índices de contaminación ambiental…..............…….….…. EL AVISO INOPORTUNO es que nuevamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el cierre del desnivel de la Avenida Pino Suárez con dirección a la Ciudad de México por obras del tren interurbano del 17 de mayo al 5 de agosto próximo. Más de dos meses y medio son un abuso para los ciudadanos que honestamente ya estamos hartos de sus obras y de lo mucho que han tardado, pues independientemente del discurso de progreso y el desarrollo, su mala planeación multiplica las molestias de quienes tenemos aguantar el caos y el tráfico. El cierre será en horario nocturno de las 12:00 a las 5:00 horas de lunes a jueves y de viernes a domingo será total la restricción, aunque los cuerpos laterales de la vía estarán permanentemente abiertos. Ni hablar, tendremos que seguir aguantando a la nefasta SCT y a los españolitos de OHL a quienes poco les preocupa la gente, ellos vienen sólo por su negocio, lo ejecutan sin planear correctamente, afectan a la gente y después se regresan al viejo continente con sus bolsas llenas de billetes…..............…….….…. LA GRÁFICA DE HOY me la hizo favor de brindar mi amigo Lagarto RICARDO AÑOVEROS quién es participante del grupo "Fotomultas Carretera México-Toluca y Regiones" que todos los domingos se reúnen para abordar la problemática que se ha generado a raíz de este controvertido programa. Como me explicaba, ellos no están en contra de las fotomultas sino de los abusos tan grandes que se han registrado por parte de las autoridades y la empresa concesionaria. Una de las exigencias lógicas de este grupo es subir los límites de velocidad, algo en lo que tienen razón pues por ejemplo, hace una semana fui a Puebla y el límite de velocidad es de 110 kilómetros por hora. Que exista señalización como pasa en Chihuahua donde por Ley se dio a conocer la ubicación de los arcos y que dejen de operar los puestos móviles que sólo han generado más abusos. Así que ahí está una llamada para las autoridades que de la mano de la ciudadanía pueden ejercer un programa exitoso y no el abuso que estamos sufriendo los mexiquenses…............……….…… Y VA DE CUENTO Una noche en Metepec ROBERTO NADER entra a un bar una noche, va a la barra y pide una cerveza. - Por supuesto señor, 200 pesos. -¿200 pesos? -exclamó el hombre. Entonces echó una mirada al menú y preguntó: -¿Me podría preparar un chuletón bien jugoso, con patatas? - Por supuesto señor. - Le dijo el barman-, pero eso le saldrá más caro. - ¿Cuánto? -preguntó ROBERTO-. - 400 pesos -le dijo el barman-. - ¿400 pesos? ¿Dónde está el dueño de este lugar? El barman le responde: - Arriba, con mi mujer. ROBERTO volvió a preguntar: - ¿Y qué está haciendo arriba con su esposa? El barman respondió: Lo mismo que yo le estoy haciendo a su negocio…............……….……HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com