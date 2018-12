POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Desde la transa que hizo Ticketmaster de clavarse la lana de la comisión de los boletos del partido que se canceló de la NFL, autoridades como PROFECO, señalaron que investigarían a empresas como Ticketmaster, StubHub y Eticket, entre otras, por diversas irregularidades en su funcionamiento. Pues nuevamente lo volvieron a hacer y afectando a miles de aficionados curiosamente varias empresas de reventa electrónica ya ofrecen los boletos para la final entre el América y Cruz Azul desde los 8 mil a 30 mil pesos, algo que no se entiende más que con el contubernio de quien debería venderle de manera honesta a la gente. Así que ya es momento que las nuevas autoridades federales se metan de fondo a la operación de estas empresas que durante años han afectado el mundo deportivo, cultural y de espectáculos pues evidentemente se percibe una manipulación en la venta de boletos donde obviamente “los terceros” le ganan muchas veces más a al precio normal del boleto, una ganancia a la mala por lo que la autoridad debe frenar esta actividad y castigar a los culpables. Por lo pronto, tache a quienes desde ahorita ya están afectando la final del futbol mexicano con sus transas pues al final quien la paga es la afición fiel que siempre estuvo ahí y que ahora no podré vivir de cerca un partido tan emocionante…….……...…….... EL AVISO OPORTUNO lo dio el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA, al asistir al Tercer Informe de Actividades y toma de protesta del Alcalde reelecto de Huixquilucan, ENRIQUE VARGAS, donde comentó que la llegada del nuevo gobierno federal representa un gran reto de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno y donde la administración mexiquense colabora para lograr más bienestar en la entidad. Y es que como lo he dicho desde hace varias semanas, ya es momento de darle la vuelta al tema político e independientemente de los partidos, es momento de que las autoridades trabajen de forma coordinada y profesional en beneficio de todos los mexicanos. Así que me da gusto que en el Estado de México, se tenga la visión de trabajar más allá de los colores en beneficio de los mexiquenses quienes al final esperamos buenos resultados de los gobiernos municipales, del estatal y del federal. Ojalá que así lo entiendan los alcaldes entrantes y que con un trato profesional entre los diferentes órdenes de gobierno busquen las soluciones a los problemas de la ciudadanía y atender sus demandas………..……….… LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la fiesta que organizaron los payasos en la Plaza González Arriaga de Toluca para conmemorar el Día Internacional del payaso. Y es que no hay nada como alimentar el alma con sonrisas y si alguien es experto en generarlas precisamente son los payasos, sin embargo, en Toluca se las han visto duras pues carecen de espacios para trabajar. Ojalá que en un futuro se haga un plan para que los payasos puedan trabajar de manera ordenada y sin darse de golpes, como ya pasó, pues finalmente su labor es noble y divierte a quienes visitan el centro de nuestra querida Toluca. Así que confiamos en que habrán mejores condiciones para los payasos a quienes por lo pronto les enviamos una felicitación por su día y los conminamos a que sigan haciendo reír a la gente pues si algo le hace falta a nuestro México es reír más y dejarse de enojar tanto…..……..……….… Y VA DE CUENTO un tipo mal encarado y de malos modos de nombre ALDO ADAYA va a la farmacia a comprarse un condón por lo que le dice al despacharle: Deme un condón. El despachador molesto por las formas le dice que por favor le pida bien las cosas por lo que ALDO le dice: ¿Me da un paquete de preservativos? El despachador ya con un afán de molestar le comenta: Con más educación. Acto seguido ALDO se baja el cierre del pantalón, se saca el miembro, lo pone en el mostrador y dice: ¿Me da un gorrito para el nene?.............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com