POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Decía el maestro GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ que, “aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo”, frase que siempre me ha gustado porque refleja mucho de lo que se vive en este apasionante pero complicado oficio. Esta semana al periodista JUAN MANUEL CORONA, que durante 34 años ha conducido el programa “Grillos Madrugadores”, sufrió un agravio cuando al tratar de ingresar al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense le fue negado el acceso, lo anterior, sin previo aviso o diálogo. Más tardes las autoridades del Sistema dijeron que había sido un error de los vigilantes, algo que nadie creyó y menos después de la indignación que en el medio periodístico causó este caso que el propio MANUEL CORONA denunció a través de las redes sociales. Cabe destacar que el periodista ya se jubiló y de hecho espera su finiquito por lo que lleva más de un año trabajando en este mítico programa de a gratis, lo cual causa mayor indignación pues para todo hay formas y lo que le hicieron definitivamente no es una de ellas. Así que desde estas líneas mandamos un abrazo y solidaridad a CORONA ORNELAS a quien le deseamos que su caso se resuelva, aun y con la rabia que tuvo que pasar pues a nadie le gusta que lo traten mal y menos cuando se ha trabajado con profesionalismo y honestidad…………...…….... DE MI RONCO PECHO “Tolerancia Cero” Ante la ola de crímenes y delitos que nos azotan en México y por ende en nuestra entidad, tales como el cobarde asesinato de un joven estudiante en un camión del transporte público en Toluca después de un asalto, los tres órdenes de gobierno están obligados a cambiar radicalmente las políticas y estrategias para recobrar la paz y la seguridad. Y entre esas estrategias se debería adoptar el programa “Tolerancia Cero” que en otros países y ciudades del mundo ha funcionado pues tiene como objetivo castigar severamente cualquier infracción legal, además de reducir el retardo entre la comisión del delito y la respuesta judicial. Aspectos como que ninguna unidad del transporte público circule si no trae cámaras de seguridad, por ninguna razón tolerar taxis piratas, detener a quienes usen autos sin placas o con vidrios polarizados, y otros aspectos que aunque ya están contemplados en la Ley no se ejecutan, lo que ocasiona que los delincuentes aprovechen la inoperancia de la autoridad para cometer sus crímenes. Así que una solución para recobrar la paz y frenar esta ola de asesinatos, secuestros y violaciones, es aplicando la Ley sin tolerancia y con mano firme para no dejar ningún espacio que se convierta en tierra fértil para aquellos que tanto lastiman a la sociedad y que por ninguna razón pueden seguir siendo parte de una sociedad que trabaja honestamente para llevar el pan a sus hogares todos los días………..……….… LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de algo que ya habíamos denunciado y que por no atenderse sigue creciendo, me refiero a un local de talachas en Toluca que está ubicado en avenida Las Torres esquina con Juan Albarrán, casi por llegar a Heriberto Enríquez y donde prácticamente ya se adueñaron de la banqueta con sus llantas viejas y sus anuncios. Lo peor, es que al salir de la calle Juan Albarrán uno no tiene visibilidad de los autos que vienen en Las Torres por culpa de las llantas y los anuncios, un aspecto que tristemente pone en riesgo la vida de las personas por culpa del agandalle de un tipo sin educación y una autoridad que no les dice nada. Así que segunda llamada para que el Ayuntamiento ponga orden antes de que pase una desgracia, algo que lamentablemente pareciera que es la constante por lo que es fundamental adelantarse y prevenir para no lamentar.….……..……….… Y VA DE CUENTO Una pareja gay muy coqueta camina por Paseo Colón y se desvían a un recaudería. Ya dentro del establecimiento uno de los gays de nombre DAVID COSIO dice lo siguiente: Hola verdulero, me da dos bananas, por favor. A lo que el señor le contesta: El mínimo de compra es de tres unidades. Entonces COSIO le dice a su pareja de nombre ALDO ADAYA: Y... ¿Ahora qué hacemos con la otra? A lo que ALDO le contesta: ¡Ay corazón, pues ya nos la comemos!............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com