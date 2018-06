Fuera Almeyda de Chivas

Por: Nayib Nader

Guadalajara, Jalisco.- El director técnico del Rebaño Sagrado Matias Almeyda, ya no dirigirá la próxima temporada al conjunto de Guadalajara esto en medio de un mar de tensiones con la directiva Rojiblanca, de las principales razones de las que se habla de la salida del argentino es que no podían garantizarle un plantel competitivo y la molestia de los jugadores por el trato que recibieron al no obtener los pagos de doblete que consiguieron el año pasado, de igual forma un punto importante fue la ruptura con José Luis Higuera por el control del club.

“Hay que ser claros, si de repente no nos podemos reforzar y tengo que dirigir a la Sub-15, no tendría problemas, pero ¿cómo le hacemos entender a la gente?, yo necesito esa sinceridad. Yo no varío mi forma de trabajar, si queremos crecer, hay que tener la chance de competir casi de igual a igual, hay una evidencia marcada cuando hay proceso, se puede llegar a dar, pero es más difícil”, comentó el argentino.

Cabe mencionar, que durante su periodo vacacional, Almeyda se habría reunido con sus colaboradores para debatir la situación y determinó que lo mejor era dar un paso al costado y así se encargó de afirmarlo, por lo que se termina una de las etapas más exitosas de Chivas en los últimos años.

Al cierre de esta edición, la institución rojiblanca no ha hecho oficial la salida del técnico, pues se deben determinar el acuerdo sobre los tres años que le quedaban de contrato al argentino, pues la directiva solo quiere pagarle uno; además deben liquidar las primas por los títulos conseguidos en el 2017.