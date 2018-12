Firma AMLO acuerdo por la salud

Por: Fernanda González

Mérida.- En su gira por el sureste, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Salud con el que busca mejorar el sistema público del país, así como mejorar la calidad del servicio y garantizar medicamentos gratuitos, y el cual contará con 22 mil millones de pesos.

"Este programa es para todos, pero el énfasis es entender a los que no tienen seguridad social, a los más pobres".

El tabasqueño explicó que en este plan se contempla garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, establecido en la Constitución por lo que desaparecerá el cuadro básico de medicamentos y habrá acceso a todos.

El líder ejecutivo estuvo acompañado de los gobernadores de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, y Veracruz.

Ante los mandatarios de estas entidades, López Obrador se pronunció por mejorar las condiciones del sistema de salud, del cual, dijo, "está peor que el sistema educativo".

Al firmar el acuerdo, el presidente de la República abrió la puerta para que se lleve a la práctica el bien morir o la muerte asistida en dicho sector.

"Como el tema es desahuciar cuando se llega a una realidad triste de que no hay opciones, no hay alternativas, no es decir 'a ver ya llevense al paciente a su casa', por qué no implementamos algo para el bien morir, por qué no a la asistencia. Todo eso no está considerado en la atención a la salud, entonces son cuestiones muy importantes que tenemos que resolver entre todos".