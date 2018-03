En Teoloyucan, Mujeres Agradecen Salario Rosa

Por: Sergio Nader O.

Teoloyucan, Méx.- Durante la visita del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza a Teoloyucan para entregar tarjetas del Programa Familias Fuertes: Salario Rosa, las mujeres de la región se mostraron contentas y agradecidas por este reconocimiento que hace el gobierno del Estado de México, a todas las amas de casa que más lo requieren.

“Agradecemos al señor gobernador en que haya pensado en el motor del hogar, nosotras las mujeres. Esa gran preocupación y reconocimiento al trabajo que día con día llevamos acabó cada una de nosotras lo agradecemos”, refirió Rosa López Betanzo, beneficiaria del programa Familias Fuertes: Salario Rosa del municipio de Teoloyucan.

Al rendir un mensaje al gobernador, Rosa mencionó que las mujeres teoloyuquenses están de fiesta, honradas y agradecidas con la presencia de Alfredo del Mazo, que dijo, “ha demostrado ser el Gobernador de las mujeres”.

Mencionó que el trabajo que realizan las amas de casa a diario no es nada fácil: “El levantarse muy temprano y acostarse demasiado tarde, porque nosotros cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de nuestros hogares, lo que son nuestros hijos, las que contamos con esposo, tenemos que tener todo listo y preparado para que nada haga falta”, expresó.

La beneficiaria reconoció que anteriormente nadie había volteado la mirada hacia las mujeres y amas de casas y que han quedado en último plano, por lo que este dinero lo invertirán para sus familias, principiante en sus hijos. “Preferimos que coman primero nuestros hijos y luego nosotros”.

Detalló que este es un gran apoyo que el Gobernador Alfredo del Mazo brinda en este momento, asegurando que a las mujeres mexiquenses se les acabo ese tiempo de carencia y cada una de ellas podrá tener una vida digna para su familia y sus hijos.

Asimismo, resaltó que las mujeres teoloyuquenses están orgullosas de tener un gobernador qué apoye a las amas de casa, destacando que ya no hay alguna duda de que si este programa se iba a hacer realidad. “Hoy no queda duda, porque Alfredo del Mazo cumplió con su palabra, él es un hombre de palabra y de hechos. Este programa Salario Rosa para amas de casa es una realidad, ya no es un sueño algunos que comentan allá afuera que se les da a quien no lo necesita, yo quisiera saber qué mujer no lo necesita, ya que es una grandísima ayuda en los hogares”, sostuvo.

Finalmente, a nombre de todas las mujeres beneficiarias, pidió al gobernador que este programa no pare y que siga abarcando más y más hasta cubrir a todas las mujeres del Estado de México.