EN PROXIMOS MESES SE REANUDAN LOS PROCESOS DE LA REFORMA EDUCATIVA: GUSTAVO MICHUA

En próximos meses conoceremos el documento final del nuevo modelo educativo, tema vital para nuestro hacer cotidiano, a la par de ello, se reinician los procesos de la Reforma Educativa, de los que estaremos pendientes como hasta ahora, trascendente es el proceso político electoral que definirá el futuro del Estado de México, ante la inminencia de este, los Trabajadores de la Educación no debemos permanecer expectantes, nos asiste el derecho ciudadano de ser actores principales de él; de esta forma se expresó el Secretario General de la Sección 17 del SNTE en el Valle de Toluca, el profesor Gustavo Michua y Michua durante un aniversario más de Telesecundarias.

En este evento se contó con la presencia de Héctor Salgado Castañeda, del delegado del CEN del SNTE de la Sección 17 el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, la diputada local María Pérez López, como representante de la Sección 36 el profesor José Sánchez , la Directora de Educación Superior de los SEIEM María del Rocío Barriezabal Islas, el Director de Educación Elemental José Dolores Solorio Salgado, y los integrantes de los diversos colegiados de esta Sección Sindical, de Asuntos Laborales de Telesecundarias el profesor Raymundo Salinas Dávila, del Colegiado de Formación Sindical el profesor Alejandro Palma Bernal, del Colegiado de Relaciones, Vinculación Social de Organizaciones Adherentes el licenciado Horacio Avilés González, del Colegiado de Innovación Tecnológica e Ingeniería Organizativa el profesor Jorge Alberto de la Cruz Domínguez, dentro de otras personalidades.

Continuando con las palabras del líder sindical de esta sección, afirma que hace cuarenta y nueve años cuando se fundó el sistema de telesecundarias nadie imaginó siquiera la evolución que tendría la Educación Pública, y los sistemas económico, político y social de México y el mundo.

En ese proceso los paradigmas, los conceptos e incluso el lenguaje ha cambiado, el paradigma Educativo Mexicano ha cambiado, así telesecundarias dejó de ser la modalidad que atendería solamente zonas rurales y marginadas, y sin perder su esencia se ha insertado en el Sistema Educativo Nacional como una opción a la altura de las demás.

Comentó de la misma forma que este subsistema fue un producto de la constante reconfiguración social atiende zonas urbanas y semiurbanas, población estudiantil cuyos orígenes son diversos.

Subsistema que demanda por las propias características de la modalidad, estándares de servicio que satisfagan la necesidad de calidad educativa, es cierto que respecto a sus materiales educativos y lo acabamos de decir, existe un rezago que no ha sido subsanado, lo sabemos y créanlo, ha sido un tema prioritario que se ha puesto en la mesa de la autoridad educativa local y sin embargo, no han tenido la solución que todos esperamos.

Decididamente mencionó que continuáremos planteándolo en paralelo a otros temas de la Agenda Educativa que les involucran, es cierto y lo acaba de decir el expositor, este año es un año trascedente.

Nos asiste el derecho de expresarnos en el marco de la ley y participar con la extensión política que cumpla con nuestras expectativas gremiales.

Es necesario entonces que todos hagamos un ejercicio responsable, ponderado y particularmente basado en una necesidad colectiva de cuidar lo que hemos construido, tenemos que defender lo nuestro, habrá un tiempo para tomar decisiones y sin duda serán las que mejores resultados nos den.

De la misma forma afirmó ante todos los asistentes que sí, y debemos decirlo todos, este año será trascendente, el dos mil diecisiete, en el que se cumple el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que este se celebró hace unos días.

Por ese orgullo de pertenecer a esta Sección, a la 17, hagamos valer nuestra condición de agremiados, y de la misma forma, a tres años de la Reforma Educativa, no ha habido impactos negativos, y ha sido un trabajo de todos el que nos ha permitido mantenernos en este estado, pero también hay que hacer énfasis en que solos no podemos avanzar, hoy más que nunca se requiere la unidad hoy más que nunca requerimos de sumar esfuerzos, de compartir objetivos, no solo para mantenernos como estamos, sino también para avanzar a un más en esto que hemos logrado, aquí seguramente ya están los primeros jefes de sector producto de la reforma educativa, están los primeros supervisores, están los primeros directores, hemos aprendido a ir encontrando en las leyes las oportunidades que nunca alcanzábamos a ver.

Finalizó su intervención acotando que el trabajo de las mujeres y los hombres, que integramos la sección 17 en particular del Comité Ejecutivo Seccional, está empeñado en lograr ese objetivo, sabemos que perdimos la confianza de muchos, y es una tarea nuestra el ir a recuperarla, más que dicho, basado en resultados, y ahí están, ahí están visibles, una condición humana también es que necesitamos aprender a reconocernos, a avalorarnos, y no ser nosotros los que nos pongamos zancadillas, lo que ocurre hoy desde el exterior hacia México, lo que pase en el contexto nacional no solo debe ser una moda pasajera, tenemos que rescatar nuestro nacionalismo, decir que a México, a México se le respeta, a la sección 17, al Estado de México y a Telesecundarias nos asiste el derecho de defender esa condición, los invito a que lo hagamos, los invito que ahora más que nunca sintamos la necesidad uno de otro y que como uno solo emprendamos tareas que por difíciles que sean habremos de llegar si lo basamos en la unidad, es un orgullo ser de la 17 en este dos mil 17: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

