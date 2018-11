EL VALLE DEPORTIVO

Pedro Eric Fuentes López

¿Cómo olvidar esta fecha? ¿Qué se hace con tantos recuerdos, vivencias, experiencias, emociones, sentimientos, yerros, satisfacciones, aprendizajes? ¿Dónde están esos compañeros de escuelas, de trabajos y hasta de vida…? ¿Quién es altamente potable de considerarse cuerdo para olvidar…? ¿Cuándo vendrá algo mejor? si hoy es mejor que ayer y quizás que mañana, ¿cuándo?!

No lo sé! Pero seguro estoy que cada segundo es mejor por mucho, y para muestra un botón y este ejercicio que hoy redacto con motivo de una celebración que comparto contigo porque eres parte fundamental de este quien escribe, porque todo comenzó como un sueño, como una imagen futurizada y con tintes de firme esperanza por alcanzarlo.

Hoy el paso del dios cronos, me dicta en el calendario que hace 30 años iniciaba mi labor profesional en este ámbito, buscando a toda costa gozar de mi pasión por los deportes a través de la comunicación y transmitirla para que impregnara hasta el corazón más duro. No sé si lo he logrado, pero estoy seguro que alguna idea, una palabra, una frase, una imagen, se ha quedado contigo. Entiendo también que no coincidamos en muchas ocasiones y que tampoco estés de acuerdo con lo que vierto, pero eso me ha alentado a seguirme preparando, estudiar y superarme buscando a toda costa, poder establecer contacto directo contigo.

Con tan sólo 17 años de edad, a punto de cumplir la mayoría de edad, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la otrora Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, y ya trabajando en escuelas secundarias y en cursos de verano (deportivos) apuntaba categóricamente a integrarme al fascinante mundo del periodismo deportivo porque eso era lo que quería con todo mi ser…y sucedió……que un instante divino me presentó la mágica oportunidad de integrarme a las filas de los medios de comunicación en el extinto Canal 10 televisión Toluca como conductor-presentador de notas deportivas en Noti10…aquella semana del 26 al 30 de noviembre de 1988 fue el parteaguas de estar acá hoy para ti.

Mi siempre y eterno agradecimiento a Javier Sandoval, quien me dio esa oportunidad de integrarme por medio de un casting en estudio y después en campo con tres entrevistas, a mi vida misma en la comunicación. Gracias abuelo! porque a partir de ese momento hasta nuestros días no he parado, no me he detenido y sigo buscando más.

Quizás para las nuevas generaciones se le haga fácil y simple el periodismo deportivo pero tiene toda la responsabilidad social del mundo, ya que dedicarse en cuerpo y alma a esta profesión no es tarea sencilla, al contrario, es por demás desgastante y emotiva, a veces y muy a menudo sufrida pero con satisfacciones; lo mismo te da que quita, igualmente te permite conocer parte del mundo, conocer costumbres, religiones, cultos, credos, alimentación, idiomas, etcétera, y toda esta mezcla no se obtiene de la noche a la mañana, la verdad hay que sufrirla para poderla gozar y como otra muestra, alguna vez José Manuel Rueda Smithers, uno de los mejores docentes que he tenido, me dijo: “…ve por todo y con todo…” y me aventé, literal, al ruedo sin capote más que con mis imágenes, nombres fechas, ciudades, equipos de béisbol, basquetbol, futbol, americano, tenis, etc., porque tenía esa cualidad de retener información deportiva, realidad que hoy sigue (afortunadamente) intacta.

Me llevaría una vida agradeciendo a demasiadas personas que han transitado en mi vida profesional y que son parte fundamental de este camino y no lo haré porque no quiero omitir a nadie, más bien a todos, absolutamente a todos les profeso un amor incondicional, especial y eterno, por sus compañías, sus consejos, sus regaños, sus enseñanzas, pero por encima de cualquier situación totalmente agradecido por su confianza y creencia en un “chavito” de 17-18 años que se quería comer al mundo a pedazos. Que iluso! Este pastel no tiene fin y yo sí, aunque sinceramente espero que este tarde mucho tiempo más en llegar.

Como quiera que sea, rebasar la barrera de los treinta años en el ejercicio profesional no ha sido nada sencillo, en muchas ocasiones se sufre y fuerte, pero todos los días en franco aprendizaje, porque la labor es titánica y la responsabilidad de un comunicador es doblemente trascendental.

Ojala sirvan estas líneas para las futuras generaciones y tengan claro que la constancia es lo que va dignificando tu proceder, además de establecer retos en el corto plazo, es decir, inmediatamente después de que terminas de una crónica, un programa o un texto, ahí está la buena credibilidad del periodismo y la fuente deportiva, créanme no puede ni debe ser la excepción, es más, me atrevo a señalar que es parte modular del constante movimiento en evolución y estar a la vanguardia requiere de esfuerzo, estudio, conocimiento, técnicas, tácticas y estrategias, por eso a quienes me han distinguido con su amistad a lo largo de este tiempo y a algunos compañeros en el ejercicio que ni siquiera habían nacido cuando comenzó esta historia, les conminó a forjar su camino con pasión, esa que te arde por dentro y te lleva a lugares insospechados, esa que contiene la vitamina exacta para crecer, para rodearte que gente comprometida con su entorno y tener la satisfacción del buen trabajo y mejor actuar.

Mis padres me enseñaron a ser agradecido y trasmitir lo bien aprendido; se que no soy ejemplo de nada ni de nadie, que cuento con demasiados errores y que también como dice el viejo refrán: no soy monedita de oro, empero, lo que he hecho para traspasar esta frontera de edad y años de trabajo, absolutamente tiene un solo sentido: amar mi trabajo con profundo y absoluto respeto en aras de que en alguien quede algo de mí, cuando haya conseguido eso, sin duda que quienes vienen empujando fuerte lo harán mil veces mejor que yo.