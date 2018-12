EL VALLE DEPORTIVO

Pedro Eric Fuentes López

A sabiendas de que esto puede ocurrirle a cualquiera, incluso a ti o a mí, me sorprende sobre manera como atiborramos de comentarios, a veces malsanos, las situaciones que salen de nuestras manos y nos abocamos a emitir juicios sin conocer el fondo, tal como le ha ocurrido, primero, a un ser humano y enseguida a una deportista ejemplar que ha manifestado en su carrera y un amor propio por sus raíces, por su entidad y por su patria.

Estar en sus zapatos para, incluso, sentir, esa impotencia que causa un mal momento, nos ubicaría en el mismo terreno que absorbe de golpe y porrazo. Tú y yo en algún momento de nuestras vidas nos hemos intoxicado con un alimento, una bebida y/o hasta con una picadura, y acudimos, en el mejor de los casos, al médico para encontrar una cura inmediata, amén de pasar por los consabidos remedios de nuestras abuelas y madres y hasta ahí queda el tema.

Pero este ejercicio común no impacta tanto en nosotros por no ser un deportista en activo y mucho más de alto rendimiento. Buscamos a toda costa no sentirnos mal y en todo caso erradicar y expulsar del organismo lo que nos hace daño. Insisto, el caso de salud no es un tema menor, al contrario, cuántas veces hemos escuchado y poco aplicado eso de que no nos auto recetemos y acudamos con el especialista, quien con su experiencia y claro conocimiento d causa, pueda darnos el antídoto perfecto para salvaguardar nuestra integridad física, ¿cuántas? Seguramente muchísimas veces pero ¿realmente lo hacemos?

La complejidad del asunto está con la realidad que enfrenta María Guadalupe González, Lupita para todo el mundo, quien como aquel, aquella, tú o yo, se dice, consumió un alimento contaminado que le originó en el argot deportivo, dar positivo por doping, sin que esto signifique que haya recurrido a un “medicamento” para aprovecharse de sus condiciones ante las demás atletas y deportistas.

Ante esta situación, se dio a conocer que en un control antidopaje “sorpresa”, arrojó que había consumido Trembolona, que es una sustancia que ayuda a mejorar el rendimiento en un atleta, ya que les otorga más fuerza y aumento en la masa muscular. Esta es la primera sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, por encima de cualquier otra, al ser un anabólico que cambia por completo a un deportista.

La situación es por demás complicada; la sanción que enfrentaría en caso de confirmarse el doping es de 4 años de suspensión de toda competencia y con ello se esfumaría el sueño olímpico de Tokio 2020.

En mi humilde opinión y conociendo antecedentes de la marchista mexiquense, primero que nada tiene derecho a duda y a defenderse y será sólo hasta que se emita un veredicto final cuando tengamos la claridad que el tema por si solo es escabroso. Esperemos entonces lo conducente y dejar las especulaciones que de nada nos sirven y lo único que generan es zozobra.

En otro Valle, extraordinaria participación del equipo mexicano en el Campeonato del Mundo Abierto de las Américas de Para Powerlifting Colombia 2018, desarrollado en Bogotá, donde una vez más y digno de aplaudir y resaltar, fue la intervención de los deportistas del Estado de México, quienes con sus resultados, gracias a su gran trabajo, dedicación y compromiso, se adjudicaron sendos metales que le siguen brindando a nuestro país, el lugar que le corresponde en el mundo, aunado al gran respaldo que tuvo toda la delegación que asistió a este evento.

Una vez más, Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, se agenció el 1er lugar y además impuso nuevo récord de América, al levantar 140 kg. en su tercer intento de mejorar y con esto, superar incluso su propio récord regional en 4 kg., siguiendo con su intensa dedicación de alcanzar más resultados a su largo historial.

En lo persona celebro mucho esta cosecha porque conozco a Paty, me dispensa con su gran amistad y sé lo esmerada que es a la hora de entrenar, además de ser madre de familia, ama de casa y licenciada en Derecho, hechos que tal vez no se conozcan pero que son el envión que se necesita a la hora de sacar la casta en cualquier tipo de competencia nacional y/o internacional. Así que desde este breve espacio toda mi admiración y cariño para ella y su familia.

Pero no solo se trataba de la actuación de la nezatlense sino del resto de deportistas sobre silla de ruedas como: Miguel Ángel Meléndez Made, quien obtuvo una medalla de plata; de Miriam Isela Aguilar Jiménez, y Claudia Magaly Miranda Orantes, con bronces respectivamente, además de la excelsa actuación a pesar de haber subido al podio de Rafael de Jesús Sedano García, con un 4° sitio, siendo asistidos en todo momento por el entrenador Jesús García García.

El orgullo se incrementa con la participación y consecución de metales de nuestros compatriotas: Porfirio Arredondo, María Lira Partida, Amalia Pérez, Catalina Díaz Vilchis y Claudia Miranda Orantes, protagonistas del deporte adaptado que siguen poniendo el ejemplo de superación y consolidación del deporte y la Cultura Física. Enhorabuena!!!