EL VALLE DEPORTIVO

Pedro Eric Fuentes López

Como si fuera parte de un misterio sin resolver, o bien sacado de un cuento de hadas por aquello de no creerlo, algo está pasando en territorio auriverde y lamentablemente no todo es en la cancha o en el terreno de juego; no! va más allá de toda proporción. Les cuento el Valle por el que pasan algunos trabajadores universitarios.

Resulta que a una buena parte de los empleados de la Universidad Autónoma del Estado de México les cayó como balde de agua helada la decisión tomada por directivos de esta casa de estudios, quienes en su desesperación e intento para mejorar las entradas en apoyo al equipo profesional de futbol de la división de ascenso, les están obligando a comprar abonos para esta causa, sí! así como lo lees, OBLIGANDO.

Durante el inicio la segunda quincena de enero se entregó a personal de confianza de la UAEM principalmente y/o mandos medios, un paquete con 4 abonos, un recibo de compra y un par de bufandas, todo esto con un valor promedio de $3,800 pesos.

Acá el detalle estriba en que si bien es importante involucrar a los universitarios para que apoyen a su equipo, creo firmemente que una cosa muy distinta es obligarlos a que le entren voluntariamente a fuerzas, como si de esta acción se resolviera el tema en cuestión de contar con más cantidad de aficionados en el estadio Universitario tratando de rescatar las escasas entradas que actualmente registra el inmueble para ver a los Potros de la UAEM FC, que dicho sea de paso, no se debe más que a su mediocre funcionamiento deportivo y a su falta de entrega en la cancha.

Baste recordar que tan solo hace unos meses las estradas no eran un problema para el benjamín de la división de ascenso del futbol mexicano, pero su juego era vistoso, se tenían ganas de hacer las cosas bien y obvio, no me refiero a sus directivos, sino a los once de cancha, aquellos que deberían estar dando todo en el terreno de juego ante la ilusión de poder llegar, incluso, a un mejor equipo.

Pero esto que es insensato de las consecuencias de una mala planeación extra-cancha por parte de directivos de la UAEM y “Patronato”, las tengan que pagar los empleados de esta noble y gran institución académica, porque me queda muy claro que el personal de la UAEM esté molesto por esta arbitraria decisión de sus autoridades, que además no resuelve en esencia el problema pues con esta medida no cambiará la fisonomía del equipo y por ende tampoco la afluencia de nuevos y más seguidores al estadio.

En fin, así las cosas y tampoco se puede tapar el sol con un dedo; las molestias van con justificación cuando un trabajador, inclusive, de muchos años, se ve dañado en su economía familiar y las estrategias deberían ser otras, no afectando y mucho menos manoseando los intereses personales de cada uno. Ojalá que esto pase pronto y se ponga más y mejor atención en este rubro, y que no se perturbe a quien labora en la máxima casa de estudios de la entidad. Ojalá…

En mejor Valle. Me da un gusto inmenso cuando se van agrupando los y las mejores exponentes de diversas disciplinas deportivas en nuestro país y más con la firme intención y convicción de hacer su mejor papel y su esfuerzo tenga la validez necesaria de una digno reconocimiento y tal es ahora el caso de un deporte que en lo particular me llamó la atención hace ya un buen rato cuando estaba en proceso de expansión y captación de talentos. Hoy es una realidad y se nota.

Resulta que la Federación Mexicana de Futbol Americano, dio a conocer los preseleccionados nacionales femenil y varonil Flag Footbal que participarán en el Campeonato Mundial de la especialidad (IFAF Flag Football World Champioship 2018), en Panamá del 8 al 13 de agosto, donde se prevé la participación de 500 atletas de 16 países de Europa, Asia, Oceanía y América.

Cabe destacar que este campeonato que promueve y organiza la Federación Internacional de Futbol Americano, se realizó por primera vez en 2002 en Austria y desde entonces, se celebra cada dos años. En la edición del 2016, se llevó a cabo en Estados Unidos, resultando ganadores, en varones los locales, mientras que en las féminas, Panamá levanto el cetro.

Hasta el momento se cuenta con un listado de 24 preseleccionados en los caballeros, mientras que la preselección femenil está integrada por 30 jugadoras entre ellas: Melanie Álvarez Valdez; Fabiola Arteaga Navarro; Melissa Cabello Franchini; Silvia Yolanda Contreras Medina; Indra Fernández Montes; Andrea Fernández Petrone; Diana Alejandra Flores Arenas; Rosario García Cano Portilla; Tania Beatriz Hernández Ledezma, Adriana Lizeth Hernández Rodríguez; Frida Daniela Hernández Saldaña; Brenda Seishell Jarquín Flores; Rebeca Landa Zambrano; Brenda Méndez Hernández y; Samantha Carolina Méndez Hernández.

También son parte del preselectivo femenil: Deborah Danae Mendoza Fuentes; Erika Michelle Mendoza Fuentes; Silvana Muñoz Velázquez: Nadia Roxana Pérez Castillo; Gabriela Renata Ponce Pacheco; Silvia Itzel Quintana Ríos; Ingrid Nohemí Ramírez Ávalos; Mónica Gabrielle Rangel Salazar; Xiomara Ríos Covalin; Celyt Rivas Duran; Jasury Rodríguez Aguirre; Ana Gabriela Rojano Hidalgo; Sandra Elizabeth Romero Cid; Estephania Solís Aguilar; Georgina Velázquez Piña y; Lydia Susana Zenteno Ruíz.

Nombres que estaremos leyendo una y otra vez porque sin duda que el éxito de esta disciplina está en su promoción, fomento y difusión. Hombres y mujeres comprometidos por activarse de una manera saludable con deporte y llevarlo a grandes esferas contando con que por cada territorio que pisen se vaya dejando una semilla y de ahí el resultado de crecimiento y expansión se consolide.

México tiene para eso y mucho más. Felicidades a los preseleccionados hasta el momento que seguro estoy, harán todo su esfuerzo para ser parte de las listas finales y seguir representando a nuestro país en el plano internacional.

Pásenla bien!!!