EL VALLE DEPORTIVO

Pedro Eric Fuentes López

El evento deportivo más importante en territorio nacional a nivel infantil y juvenil es la denominada Olimpiada Nacional, que reúne a los mejores deportistas y atletas de las diferentes entidades con la clara consigna de salir victoriosos en cada una de las más de 40 disciplinas que engalana dicho certamen y que es la punta de lanza en la detección y selección de los mejores para engrosar las filas de representaciones del país en competencias tanto al interior de nuestro territorio como internacionales.

Y con la culminación de esta edición, una vez más queda de manifiesto la hegemonía que ha impreso a lo largo de 18 años Jalisco, que se adjudicó el trono tanto en el puntaje como en el medallero ya que cerraron su cuenta con un total de 211 medallas de oro, 170 de plata y 167 de bronce para dar una cuenta total de 548 preseas, mientras que su más cercano perseguidor fue Nuevo León, quien terminó con 178 medallas de oro, 131 preseas de plata y 146 de bronce. Baja California ocupó el tercer puesto al conseguir un total de 323 medallas: 105 de oro, 93 de plata y 125 de bronce.

Pero atención, los representantes de Yucatán obtuvieron el cuarto sitio gracias a las 54 medallas de oro, 45 de plata y 78 de bronce, para un total de 177; en tanto la Ciudad de México consiguió 52 de oro, 52 de plata y 69 de bronce, con un total de 173 para alcanzar el quinto peldaño; mientras que el Estado de México alcanzó el sexto sitio nacional producto de una cosecha de 52 doradas, 46 argentas, 65 de bronce, dando un total de 163 metales.

Acá lo interesante del caso son dos temas; el primero, realizar una evaluación exhaustiva detectando los “errores” en los que se cayeron para salir del top cinco y comenzar, desde ya! la planeación rumbo al siguiente ciclo con la mira puesta en reposicionar el deporte mexiquense a nivel nacional y consolidar los planes, proyectos y programas que se tienen para tal efecto, mostrando constancia y calidad y haciendo especial énfasis en aquellas disciplinas que se han convertido en talón de Aquiles. Y acá sólo como mera referencia para que lo detecten quienes tengan que hacerlo, que espero lo sepan y lo sepan muy bien, el Estado de México desde el 2012 no bajaba de la tabla de los cinco grandes como se le llego a decir al cuadro de honor, es más, fue en 2011 cuando se quedó con un 6º. Sitio, y hoy 6 años después se tropieza…

El otro es que por el crecimiento natural en edad de los infantes y jóvenes deportistas, apostar en las nuevas generaciones implementando más y mejores métodos de detección y selección, recorrer los 125 municipios de la entidad en la búsqueda de esos grandes campeones que en muchas ocasiones se quedan en su entorno; es momento de estimular a la familia deportiva con mejores oportunidades escolares, con incentivos y programas de becas que lleguen directamente a los protagonistas, que las familias se conviertan en el bastón que se necesita para impulsar las bases de la cultura física, que los entrenadores deportivos se conviertan en la piedra angular para saber llevar el proceso de cada niño, de cada joven, de cada grupo, de cada equipo, que él o los equipos multidisciplinarios apliquen toda su tenacidad en esas metodologías para que surjan más medallistas de oro, capacidad, infraestructura y respaldo creo que lo ha habido, pero este conforme avanza la realidad, también es motivo de que las demás entidades federativas hacen lo propio, entonces no esperemos a que suceda un retroceso y más bien vamos, todos juntos a promover una cuestión de calidad en nuestro entorno deportivo, seguro estoy que, cuando lleguemos a la calidad, no solo el Estado volverá a los cinco primeros lugares, incluso, me atrevo a decir, que irá subiendo y dar pelea a las potencias, sino me creen, dejémoslo al tiempo…al tiempo…no se trata de hacer más leña del árbol caído sino implementar alternativas de desarrollo y bienestar que impacte en todos los rubros, es cierto, aún falta mucho por hacer para que se logre impactar de la manera en que se sueña, pero yo creo que si se puede y se puede muy bien.

Pasando a otro Valle, y en el amplio mosaico deportivo que tenemos, que agradable saber que la Selección Mexicana de Tiro con Arco ya se encuentra en Utah, en el país vecino del norte, para participar en la tercera fase de la Copa del mundo, con la firme intención de realizar el mejor de los papeles en el Certamen mundialista de la especialidad a realizarse en la capital de la república mexicana del 15 al 22 de octubre próximos y yo creo firmemente que la evolución de los tiradores mexicanos pasa por un buen momento que se ve cristalizado con la incursión de los noveles que apuestan a obtener eso de lo que tanto he pregonado, la satisfacción del deber cumplido. Bien por los tirados mexicanos tanto damas como varones.

Finalmente y no puedo dejar de lado ni de reconocer que el combinado tricolor que se encuentra en Rusia encarando la Copa Confederaciones, realizó un buen cotejo el pasado fin de semana, destacando la participación en conjunto que ha impreso Osorio, sin embargo, lo mejor está por venir, mañana México deberá doblegar a Nueva Zelanda como sea y aspirar a también derrotar a los locales el sábado, pero atención, tampoco es para que echemos las campanas al vuelo, ni creamos que todo es menos complicado de lo que parece, al contrario, hoy es imprimir más garra y determinación del tricolor realizando un trazado en el engramado de suelo ruso con ese desdoble que presento, me parece que si logra tener más tiempo el balón en posesión, se crearán más oportunidades para hacerse notar y sentir en el marcador, si eso sucede, más allá de esa cantaleta de que avanzan caminando (por Dios) lo harán con categoría y demostrando gallardía y temple, que es justamente lo que he señalado en estas líneas, ojalá avance el Tri.

Y cierro este Valle con la siguiente descripción del Dr. Christian Barnard, primer cirujano en hacer un trasplante de corazón: “…si piensas que estas vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre: Todo está en la actitud mental. Porque muchas carreras se han perdido, antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado, antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás, todo está en la actitud mental. Si piensas que estás avejentado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo, antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el más fuerte o el más rápido. Tarde o temprano aquel que gana, es quien cree poder hacerlo”

Pásenla bien!!!