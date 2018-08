El pugilista Pedro Guevara confía en su pegada

Por: Dioney Hernández

Ciudad de Méx.- El ex campeón mundial Pedro Guevara aseguró que no le intimida en lo más mínimo meterse a la casa de su oponente cuando el próximo 1 de septiembre enfrente en Ciudad Obregón, Sonora; al local Roberto 'Tornadito' Sánchez en el duelo estelar de los tradicionales 'Sábados de Box'.

El mazatleco ha realizado tres combates titulares en Japón, e incluso ganó la faja mundial minimosca noqueando a Akira Yaegashi; por lo que pelear fuera de su feudo no representa ninguna desventaja, por el contrario, asegura que se crece ante la presión de la afición.

"Vengo muy bien preparado estuve en Jiquipilco, Edo de México; me sirvió mucho estar en el campamento con Carlos Cuadras y Karim Arce pues entrenamos muy duro, siempre motivándonos entre nosotros a hacerla cada día mejor ya sacar el extra", señaló.

"No me preocupa ir a la casa del rival he estado en situaciones aún más adversas, he hecho tres peleas de campeonato del mundo en Japón, no dudo que la gente de Obregón apoye de la misma forma a su peleador, pero no es algo que juegue en mi contra; estoy mental y físicamente fuerte para lo que sea que se presente", sentenció.

Guevara encabeza la papeleta que será presentada a todo el país por las pantallas de Televisa Deportes en sus tradicionales "Sábados de Box".

En el respaldo de la interesante papeleta verán acción el novato sensación Karim 'Traviesito' Arce y el olímpico mexicano Lindolfo Delgado; ambos arriesgando su etiqueta de invictos. Los boletos para este evento de talla internacional se pueden adquirir a través de: https://www.ticketu.com.mx/events/5R1V5VXXS/5/viva-mexico-box-guevara-vs-tornadito