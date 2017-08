El PRI de Neza no Está Desahuciado: Rodríguez

Por: Eduardo Muñoz

Nezahualcóyotl, Méx.- “¿Desahuciado el PRI de Neza? No lo creo. Lo que sí puedo decirte es que necesitamos redoblar esfuerzos, recuperar la confianza de la gente, salir a las calles, tocar puertas, platicar con la ciudadanía. Nos están pegando mucho los actos de corrupción de malos gobernadores, sin embargo Enrique Peña Nieto ha demostrado que no le tiembla la mano y está saneando la casa”, dijo a “El Valle” el regidor priista, Omar Rodríguez Cisneros, quien subrayó que no es suficiente con expulsar del partido a los corruptos, sino comprometerse a garantizar honradez, pulcritud y transparencia.

Reconoció que aunque su partido cayó aquí en Neza a la tercera posición en los comicios celebrados el 4 de junio, la situación no es crítica ni mucho menos. Se trata –dijo-, de un preámbulo para la elección del año entrante, cuando realmente se verá quién tiene la fuerza política para dirigir los destinos del país.

Aseveró que Neza, al ser un municipio conurbado, resiente los embates de la problemática y los errores de algunos militantes.

Apuntó que el trabajo que realiza Peña Nieto no está siendo valorado como debiera. “Él sabía que proponer reformas estructurales restan popularidad, sin embargo eran necesarias para la República. Poco a poco empiezan a verse resultados, y a medida que avance el tiempo podrán colegirse los grandes logros que las sustentan”.

Explicó que aquí en Neza no fue muy visible la presencia tricolor porque el partido quería demostrar que era fiel intérprete de la normatividad, es decir, que no iba a rebasar los topes de campaña, como hicieron otros institutos. No obstante lo anterior, los resultados fueron satisfactorios. “Seguimos teniendo piso firme, nuestro voto duro llegó casi a los 80 mil sufragios, y eso se debe a la confianza que tienen los priistas en su Presidente y en el partido”.

Hoy, aseguró el exdiputado federal, tenemos la mira puesta en el gobernador electo, Alfredo del Mazo Maza, “con quien vamos a trabajar hombro con hombro para ayudarle a cumplir todos y cada uno de los compromisos de campaña, sobre todo aquí en Nezahualcóyotl”.

Resaltó que el Revolucionario Institucional debe volver por sus fueros y rescatar la esperanza de millares de militantes, hombres y mujeres que construyeron esta urbe y que ahora esperan restañar las heridas infligidas por algunos funcionarios voraces y sin escrúpulos.