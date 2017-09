El Mundo del Coaching

Por: Patricia Uruñuela

Sé que todo el mundo tiene una interpretación de que es la paz, pero la espera de este reportaje, me hizo investigar y meterme en lo profundo de varias platicas enriquecedoras, cursos, y libros entendiendo un poquito más del verdadero significado de qué es la paz; llegué a la conclusión y al mismo punto de partida en el que siempre he estado viviendo.

LA PAZ

La paz es algo que está dentro, dentro de nuestro corazón de todos los seres humanos. Desgraciadamente el mundo está enfermo de tanta avaricia y cosas que ocurren, guerras, diferencias y envidias. Necesitamos ver la realidad y la realidad que solo existe dentro de nosotros, una realidad sencilla un simple entendimiento, ya que La paz es un requisito para cada individuo en la faz de la tierra. Cuando miramos todas las cosas que están ocurriendo, no podemos dejar de comprender la falta de humanidad, necesitamos comprender que somos humanos y que eso no es malo, ni mediocre. ”ES BUENO”. A lo largo de los años, la palabra humanidad se ha asociado con algo negativo SE DICE QUE ERRAR ES DE HUMANOS y SI, es verdad que erremos tanto, porque si hemos podido crear problemas, conflictos y ser susceptibles a la avaricia, a la ira, al miedo, a la envidia etc. También tenemos la capacidad y el talento de tener PAZ, de vivir en armonía, de crear, de aprenderse amar, de inventar y reinventarse, de servir, ayudar y sobre todo, dejar de cometer errores; se han fijado que el ser humano pareciera en que solo quiere DESTRUIR, somos tan vulnerables y al mismo tiempo, actuamos para la destrucción de nosotros mismos y la del mundo. ¿Qué pasaría si vemos a otras personas de otros lugares, musulmanes, chinos, japoneses, venezolanos, cristianos? Tan fácil sería “ACOPLARNOS TODOS” ¿Por qué pensamos que alguien es superior o inferior? Tan fácil respuesta, porque nosotros les damos el poder. Creo que hay cosas maravillosas, personas maravillosas, animales maravillosos, la naturaleza es maravillosa. ¡Todo eso es paz! Yo solo soy una voz por la paz, seamos más. Hay personas muy avariciosas que no les importa, nada, ni nadie, pero son una minoría, creo que hay más gente que busca la paz en la tierra.

A nadie nos gustan las guerras, aunque desgraciadamente los métodos que se han optado por búsqueda del bien común se ha desvalorado y eso hace que se luche. Pero tú puedes ser un mensajero de la paz, uno que enseñe, que crea, que hable en voz alta. Estamos destruyendo el planeta nuestra propia atmósfera, nuestra agua para beber etc. y decimos que tanto es tantito pero ese tantito destruye, lastima y mata. Pero para mí o para ti, la paz no solamente es la solución del problema. La paz es importante, es necesaria, para nuestro bienestar, para el bienestar de todos, los que compartimos este planeta, no solamente es una idea es una necesidad.

A donde quiero llegar con esto: Si practicas la codicia, te vuelves experto; si practicas la paz, también te vuelves experto; si practicas la ira, te vuelve bueno en eso; y si practicamos unos con otros en vernos con compasión y servicio nos volveremos buenos en eso.

“SIN PAZ EXISTE UNA CRISIS INTERNA, UN CRITICO INTERNO QUE TE HACE PONERTE A LA DEFENSIVA EN VEZ DE SOLUCIONAR”.

Elije Paz aquí y ahora porque en automático perdonas y te perdonas no te digo que esto solucione tus problemas, pero si soluciona como decides enfrentarte la vida y así reconocerte en armonía y felicidad, en amor, agradecimiento, salud, serenidad, capacidad y talento. Tienes que descubrir lo que hay dentro de ti. ¡Eres incondicional! Todo lo que pasa y está ahí es para que comprendas que estas aquí para aprender amar, así agradecerás vivir realmente y sabrás que estas en el lugar correcto. Ya que es una expresión de amor ya que todo son oportunidades para lo mismo, de manera que te enseña a desmontar un show de dolor y juicio. No quiero que piensen como yo, ya que para muchos puede ser falso, y para otros cierto. El fundamento del perdón es una visión, existe quien no quiere ver y entender que el mal no existe, ya que es idea y solo está en la mente de uno mismo, que va creando el mundo en el que vives.

“Tú decides crear tu propio mundo”.

Todos podemos llegar a ser mensajeros de paz.

Hasta que nos volvamos a encontrar que dios nos bendiga a todos.

