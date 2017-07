El Mundo del Coaching

Por: Patricia Uruñuela

“Todo lo que no está prohibido está permitido” - “principio de prohibición”-

“LO PROHIBIDO”

Desde siempre traemos anclado, programado, enterrado, grabado o hasta tatuado la palabra “PROHIBIDO”

Vaya, vaya, no te has dado cuenta que todo en esta vida está prohibido… Dicen: que “LO PROHIBIDO SABE MEJOR” ¿Será? Bueno te contaré, porque empieza todo, aunque siempre ha existido desde el inicio de la vida, el mayor domina al menor, el fuerte al débil, así consecutivamente hasta que se hicieron las leyes y normas: Y fue por la existencia de los que querían gobernar al mundo, generando miedo, con creencias, y dictaduras que hicieron un mundo terrorífico en guerras por territorios, ego, economía, dolor, etc. Empecemos desde los romanos, ellos fueron una de las primeras civilizaciones que organizaron y clasificaron de manera ordenada las diferentes legislaciones existentes en su sociedad, lo que sí y lo que no. Si bien otras comunidades antiguas como las de la Mesopotamia ya habían sabido producir sus propios códigos de leyes y normas, no sería hasta el crecimiento de Roma que podemos encontrar un tipo de legislación organizada y clasificada según materia, ámbito o jurisdicción. Así, fueron creciendo las prohibiciones, no se diga de las creencias de las religiones, pues estas tomaron forma de pecado y culpa. Hoy en día todo está prohibido, y aunque parezca extremoso, la mente del ser humano hace todo lo contrario, porque nuestro cerebro, EVOLUCIONA para aceptar una posibilidad ASERTIVA, y las viejas creencias nos impiden crecer y nos obligan a cumplir, en vez de encontrar una solución que ayude a mejorar la existencia del humano sobre la tierra. Hablemos de las negaciones que hoy en día vivimos y nos cuesta mucho entender por nuestra mente perfecta. Nos prohíben convivir unos con otros y nadie se saluda e incluso ni ayuda, eso se llama miedo y ese miedo se ha dado por una humanidad enferma, codependiente, abusiva, sucia, malhechora, sin respeto, ni valores, egocéntrica, necia, sumisa, una humanidad sin amor pues todo amerita, una demanda o un juicio. “QUIEN ESTÉ LIBRE DE PECADO QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA”, (San Juan 7-8) frase que ayuda al que hizo algo que cree, que es muy malo o no tan malo, sin condena ni juicio, siempre existe un antes y un después, es por eso que “CADA CABEZA ES UN MUNDO” todos pensamos diferente, tanto; que es por eso que no logramos ponernos de acuerdo en nada, ejemplo: El mundo está pasando por cambios que requiere nuestra ayuda y paciencia. Algunos son escuchados y otros ignorados, unos tantos traen ideas magníficas que pondrían en equilibrio a la tierra, ya que es el lugar donde vivimos y no tenemos otro, tan fácil sería cuidarlo, aunque digamos que sí, no es cierto. La tierra tiene una transformación por tanta suciedad haciéndose resistente a los virus, bacterias, hongos y parásitos que han hecho una armadura inquebrantable, encontrando su habitad necesaria. “TODO ENTRA POR LA BOCA Y SALE POR EL ANO” cada uno se hace fuerte de acuerdo a sus necesidades de vida, pero también cada uno es responsable de lo que come, habla, piensa y desecha; así como el que decide quedarse acumulando odios y rencores. Pero no se trata de comprender la realidad de otros planos, solo la suposición de la prohibición de todo, pues son fronteras de las fronteras. Todo sigue siendo RELATIVO, y nos vamos a enfrentar con percepciones distintas pues todo es una realidad diferente, y esa realidad es utilizada para quien busca la posibilidad asertiva de hacer algo diferente con beneficio propio, ejemplo las frases comunes son: no tires basura, no comas comida chatarra, no hables con groserías, no bebas, no corras, no vayas, no mates, no engañes, no te juntes, no te cases, no le hables, NO, NO, NO, etc. Todo es un no, PORQUE SOMOS INCAPACES DE CONTROLAR LA POSIBILIDAD DE ASERTIVIDAD y aunque algunos sean más conscientes que otros aun así, jamás tirarían la primera piedra, pues regresaríamos al inicio de todo. De esta manera entenderíamos, que las prohibiciones son parte de este mundo, ejemplo: el dejar de tirar basura por evitar más contaminación, entenderíamos la evolución de la tierra y la dejaríamos respirar, el evitar comida con gluten altos en sodio, conservadores o condimentos, respetaríamos al de junto, atrás, al de lado o al de enfrente; y así todo sería más asertivo, pero déjenme decirles o recordarles, que no existe ningún error, que todo lo que pasa tiene un motivo, una razón, un antes y un después; se llama EVOLUCIÓN, ya sea buena o mala, todo cambia, en perfección, aunque nuestra mente quiera negarse a lo inevitable. Hagamos de lo prohibido algo asertivo, para que encontremos la respuesta de lo que buscamos y así cambiemos lo que creemos que es. ¡SIN NECEDAD, NI CULPA!

Hasta que nos volvamos a encontrar que Dios nos bendiga a todos.

Patricia Uruñuela

Terapeuta Alternativa y Máster Coach en PNL e Integrativa

www.patyuru.com

Consultas, Cursos y Conferencias ¬¬