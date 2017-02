El Mundo del Coaching

Por Patricia Uruñuela

La mayor aventura que puedes pasar es vivir la vida de tus sueños.

Oprah Winfrey.

Los soñadores

Es habitual que todos tengamos sueños y soñemos, incuestionablemente los sueños son de diversa calidad específica debido al hecho concreto de que se hallan íntimamente relacionados con cada uno de los centros Psíquicos del organismo humano (nos auto programamos, nos programan y programamos a otros). La verdad es que los soñadores al igual que los creadores somos personas llenas de ideas que requieren ser escuchadas.

Las ideas que yo les plasmo en un papel, en un curso, o en una conferencia son parte de mi sueño, que me interesa impulsar a cada persona a confiar en sí misma, ya que dentro de nuestros sueños y aspiraciones encontramos nuestras oportunidades; una vida placentera, una vida mejor cada día, porque cada individuo del que se espera, puede elevarse sobre la altura de los acontecimientos y hacer un sueño realidad. Creer es parte del sentir. Los soñadores son los que creen en una vida entera a largo plazo, que no hay nada mejor un sueño para crear su futuro, no se trata de agobiarse y pensar que no existen los sueños pues no hay certeza de ellos pues claramente se presentan varias opciones y esos sueños tal vez cambien de rumbo, con diferentes personajes, circunstancias, tiempo y hechos e incluso el amor puede cambiar. Los soñadores pasamos mucho tiempo encerrados solos en una danza en el universo e incluso navegando varios mares en diferentes barcos encontrando lo que nos está buscando, es inevitable compartir las ideas que arden, pues se desbordan para que otros las concluyan llenos de pasión. Un soñador les facilita a otros a soñar rompiendo la estructura que otros traen, los posibilitan a creer en sus posibilidades.

Tantos sueños por hacer, en destacar, estudiar, trabajar, comprar, tener, cambiar, por olvidar, agradecer, ser mejores, comprender, fluir, limpiar, ordenar, rehacer, depurar, por sonreír. Dar un cambio radical a nuestras vidas siempre es bueno. El conformismo es importante, parte de los ciclos de la vida y el darse cuenta en donde quedaron los sueños es parte del equilibrio porque eso puede ser que te vuelvas a levantar y te empoderes, preguntándote: ¿Dónde quedaron mis sueños? Para sentir que puedes hacerlo cada día, puedes repetirte que es tiempo que “hagas lo que más deseas hacer”

“Soñador” si tú, quien lee esto, es importante que tú y la humanidad elevemos nuestro estado de conciencia en pro del Desarrollo Espiritual, porque si tu estas bien por dentro todo lo demás que sueñas se va hacer realidad porque el deseo se transforma en impulso cuando el sueño crea una pasión para actuar.

A esto voy, cuando estés seguro de lo que tengas, de quien eres y de qué es lo que quieres, ve detrás de ello, los barcos pueden pasar muchas veces pero tal vez algún transatlántico pase solo esa vez y si lo dejas pasar puede ser que sea muy complejo alcanzarlo, mas no imposible, ya que puede que no te voltee a ver sin lanzarte una cuerda, pero si realmente te interesa ese transatlántico y tienes el tiempo y el valor, lanza tú la cuerda, es cuestión de táctica, de un procedimiento, habilidad, e incluso de algún sistema o estrategia. Los sueños nunca mueren, las personas son las que se rinden buscando excusas o justificaciones. “Vuelve a soñar” y no esperes que pase el tiempo por miedo. Me despido con la cita del Doctor y Conferencista Mario Alonso Puig en una de sus grandes obras "El cociente agallas” “Si cambia tu mente, cambia tu vida"

Gracias por leerme.

Hasta que nos volvamos a encontrar que Dios nos bendiga a todos

Patricia Uruñuela

Terapeuta Alternativa y Coach de Vida

