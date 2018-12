“DESDE LA BARRERA”

ANTE LA BAJA POPULARIDAD QUE TIENEN Y

ENCONTRANDOSE PRACTICAMENTE EN EL OLVIDO

AHORA CRITICAN TODO LO QUE PUEDEN

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Bien dice el viejo refrán ilustre lector que cita; “Ven el temblor y no se hincan”, a razón de la grave situación en la que estamos viviendo en nuestro país en muchos rubros como el de inseguridad, el de economía, el de desempleo, el de la pésima calidad de nuestros políticos, de los partidos políticos, ahora tenemos hasta que soportar a otro grupo que siempre en la historia de México ha sido la “piedrita en el zapato” que está como cuchillito de palo, vociferando cuando ni siquiera se les pregunta nada.

Ahora sale que los ensotanados critican a los convictos que se encuentra en las prisiones, ya que afirman esta gentes que las cárceles no rehabilitan a los presos, afirman que más que eso, los contaminan y bueno, yo me preguntaría, no es lo mismo que ellos hacen desde sus púlpitos, contaminar criterios, acallar ideas, respetar forma de pensar diferentes?, no dictaminan ellos con sus dogmas, sus fanatismos, sus imposiciones y sus intereses, que no solo en este siglo XXI siempre ha sido lo que más les preocupa, sino que en toda la historia de su asentamiento en nuestro país lo han hecho; si su característica tradicionalista es la de soltar la piedra y tirar la mano, como si ellos no fueron los responsables de la guerra de reforma, de la guerra cristera, de la venta de la mitad del terreno mexicano que ha sido el tema que mantiene satanizado a Antonio López de Santa Ana, o en el caso de la inestabilidad política con la llegada de Maximiliano, su influencia en contra de los revolucionarios a principios del siglo pasado, las aberraciones animales de Marcial Maciel y demás curas acusados de pedofilia y en fin ilustre lector para qué seguir, siempre han sido la cuña y ahora son los persignados que señalan con su dedo acusador, cuando no son capaces de hacer una introspección de su situación.

Y bueno dicen que en las cárceles entre más reos, más perfeccionamiento de la criminalidad, además de que la realidad que la delincuencia organizada se ha apropiado de los reclusorios y operan desde ahí.

Y dicen; “En las cárceles que no tenemos presencia es porque las autoridades ponen trabas por ser de máxima seguridad, luchamos por hacer realidad programas de prevención del delito, por brindar a los reclusos y a sus familias acompañamiento, evangelización, educación, proyectos productivos, alimentos, medicinas y sobre todo cariño”.

Y además estas gentes protestan porque las autoridades aceptan a otras religiones o creencias destructivas como la “Santa Muerte”; eso es lo más ridículo que siempre he escuchado de los curas católicos, ellos siempre creen que lo que ellos dicen y lo que hacen, es lo único real, lo único verdadero y solo el buen camino, que todo lo que es diferente a sus creencias son pecado, están en errores y que se encuentran en el abismo total.

Son incapaces de saber que así como hay idiomas, países, hay religiones por todo el mundo y que la verdadera felicidad, la paz entre todos sería el respetar las creencias de cada uno, pero no, estas gentes cerradas no son capaces de aceptar que hay gentes que piensan diferente a ellos y no por ello “viven en pecado”, qué lástima dan!!! Y quiero aclarar que no defiendo a ninguna de ellas, que no soy feligrés que hable y critique por intereses de otra religión, “gracias a Dios”, no tengo yo esas dolencias espirituales de tener que creen en lo que algunas gentes me puedan decir.

Religión es dogma, es lucro de fe, es fanatismo, por ello lo mejor es la libertad de pensamiento, la única verdad y potencial humano al que tenemos derecho todos, no dejarnos atar por nada ni por nadie si no lo precisa en nuestro interior nuestro libre albedrío.

Estas gentes del clero con qué cara salen a la luz de su oscurantismo a pretender saber de temas que a ellos no les compete y mucho menos tienen el avalúo de sus acciones y actitudes y no solamente de los pasados años inmediatos, sino de toda la historia de la cual está conformado nuestro México desde la Conquista del siglo XVI hasta nuestros días, siempre con esa lacra ensombreciendo por todos lados el desarrollo que no sea corresponsal a sus intereses, es algo que no debemos de permitir y la única forma en la que podemos lograr eso, es quitar esos yugos al que tienen sometido a millones de personas en el mundo.

Si en verdad pretendieran llevar la religión que dicen que enseñan como única verdad, deberíamos de saber cómo en la historia del clero ha habido infinidad de movimientos malévolos, y para muestra un botín, tan solo lea ilustre lector la “vida y Obra” de Inocencio III nacido en el siglo XII y muerto en el siguiente, y la forma en la que manipuló esa religión para hacerla en gran parte hasta nuestros días en lo que se convirtió a esta religión con su IV Concilio de Letrán, en donde fue el responsable de miles de muertes al ser el que incita a la quinta cruzada que fue directamente responsabilidad dela iglesia, fue el que dio el apoyo a una de las peores bestias existentes en la humanidad como Domingo de Guzmán y sus “perros de Dios” como se les conocía a los dominicos y son los fundadores del Santo Oficio y la Santa Inquisición que como sabemos es la peor historia enlodada de la historia universal, prohíbe el rompimiento de matrimonios eclesiásticos que es lo que mantiene a la fecha a millones de seres humanos al lado de otros sin sentir amor, en fin, fue bestial lo acordado durante la vida de este “papa”, así que con que limpieza y ejemplo éstas gentes pueden seguir saliendo de sus templos a expresar cosas que ni les importan; HASTA AQUÍ, MIS LINEAS…

