DESDE LA BARRERA

Quien los entiende?, cada vez que pueden protestan por lo que sea, no dejan de ser partidos populacheros, partidos que viven solo de escándalos, que no son para nada propositivos, sino todo lo contrario, claro ilustre lechos que sabe a quién me estoy refiriendo, a los partidos de izquierda por excelencia, al PRD y Morena.

Esto lo traigo hoy a colación, en el sentido de que hoy arranca el periodo ordinario de sesiones en la cámara baja del Congreso de la Unión, después de unos mesecitos “bien merecidos” de vacaciones que se aventaron, y dentro de los temas que se tocaran al inicio es el de la Ley de Seguridad Interior de nuestra nación.

Esta ley para que entendamos a que se refiere, es a darle reglamentación al Ejercito Mexicano en las tareas que lleva realizando desde hace diez años y no le corresponde desarrollar, sin embargo la hacen, a pesar de tener todo en su contra.

Saber de sobremanera es algo iluso para el que no lo quiera ver, que ellos son los que realmente han hecho un trabajo titánico en contra del narcotráfico y la inseguridad que priva en nuestro país, y a pesar de hacer lo que no les corresponde, llevan todas las de perder, por lo que si los mexicanos queremos que las sigan haciendo, pues no hay nada más que darles herramientas legales para que su función que repito, no es la suya, tenga valía de acción, porque por un lado salvaguardan nuestra seguridad, y por otro se les reclama de ser rígidos en la misma, problemas en fin que no les competen, ya que si ellos existen no es para nada más que salvaguardar la soberanía de nuestra nación, no para problemas internos.

Para eso se encuentran las policías, tanto la federal, como la estatal y la municipal, organismos que han demostrado que no tienen forma de hacer su trabajo con el nivel que exigimos los mexicanos, sino que solamente necesitan ayuda del Ejército, pero no hay nada legal que los resguarde, si no quiere el gobierno que nos siga defendiendo, pues simple y sencillamente como el General titular de la SEDENA, pues que los regresen a sus zonas militares, pero no, ya existe una inquietud de que son ellos México sería un caos peor de lo que es, por ello requieren resguardo legal para aplicar las acciones que ellos consideran se requieren.

Y cómo es posible que partidos de izquierda representados ante el congreso de la unión protesten al respecto, parece que van en contra de soluciones extremas que necesitamos los mexicanos, y no porque las queramos, sino porque no hay otra solución, en fin, ya sabemos cómo son los izquierdistas, que todo lo ven de ese lado bien dicho, de la izquierda, todo lo ven mal, por lo que ya los conocemos que protestas por todo y así seguirá, lo bueno es que ya los conocemos, y sabiendo que ellos no cambiarán, pues tratémoslos como tal.

En fin, la noticia positiva es que ya se tiene el acuerdo de tomar este análisis para que se convierta en Ley, en apoya de esta forma a los que nos salvaguardan, a los únicos que han tenido los pantalones eficaces para hacer su labor que se les ordenó, pero repito, no les tocaba y se encuentran al pie y a la orden de hacer la “chamba”, de los que no la hacen con los resultados que requerimos.

Existen sinnúmero de encuestas que se han hecho a la sociedad sobre diversos organismos que se encuentran relacionados con la sociedad, como lo son los partidos políticos, los gobernantes de los diversos niveles, desde Presidente de la República hasta regidores, pasando por los seis que existen y por lo que podemos votar los mexicanos, por los médicos, los maestros, los curas, los políticos, ejército, sindicatos, en fin, todos aquellos que tienen que ver con esto, y causalmente en quién más creé el pueblo mexicano, al organismo que más confianza la tiene es a nuestro Ejército Mexicano, es el más fiable y desgraciadamente el más vapuleado ante todo por los que tienen influencia en la sociedad, no por la sociedad misma, es algo que suena incongruente, pero solo en México sucede.

Esta noticia la da a conocer la Junta de Coordinación Política, donde las fracciones de PRD y Morena señalaron que no puede permitirse la legalización de operativos militares en las calles, después de que las fuerzas armadas, de manera reiterada, se han visto implicadas en graves violaciones a derechos humanos, y al respecto yo me preguntaría cuando será el día que los “Derechos Humanos defiendan a los Humanos Derechos”.

Y al final de cuentas hay que reconocer que esta se toma en serio de parte de nuestros legisladores, hasta que les pusieron un hasta aquí la fuerzas armadas, en citar de que exigían legalidad en estas acciones que no les corresponde, pero algo que los cobije por lo menos en lo que ellos tienen que hacer sin tener respaldo, ya que de esta forma se lo hicieron saber tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Secretaría de Marina, sin darle vuela a las cosas, sino como son, como nos tienen acostumbrados los integrantes del Ejército, con las palabras que se exigen, se requieren y las que siempre deben de ser, y claro que nuestros diputaditos a los que en muchas ocasiones se les tiene que decir que hacer, inmediatamente sin ningún pero, les hicieron caso, ya que saben que existen fundamentos y razón para ello.

Dentro de la Iniciativa de Ley que se presentará se afina acotando que soldados y marinos intervengan en operaciones en las calles con destacamentos y escoltas de seguridad, bases de operaciones móviles y fijas, así como puestos de seguridad, intercepciones terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las demás que se consideren necesarias.

No es de nadie desconocido que hace mes y medio, a mediados de diciembre directamente el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, demandó al Congreso una ley que defina los límites del Ejército en tareas de seguridad pública, textualmente en esa ocasión citó: “Hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley, acataremos lo que disponga el propio Congreso”, así de simple, llano y sencillito les puso el tema sobre la mesa, como debe de ser.

Y bueno si nuestros tecnócratas legisladores, fundamentalmente los perredistas y los morenistas están en contra, pues bueno, en lugar de escuchar sus reclamos que no pasan de simples rugidos, pues que propongan algo, si quieren que regresen a sus cuarteles los militares, pues deben de demostrar que nuestras polis harán el papel que exigimos con deber los mexicanos: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

