“DESDE LA BARRERA”

EL SINDICATO NO ES PROPIEDAD DE UNA PERSONA NI DE

UN GRUPO, ES DE TODOS NOSOTROS: ELIUD TERRAZAS

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

El sindicato no es propiedad de una persona, ni de un grupo, es de todos nosotros, el sindicato es general, no de nadie, hoy estamos aquí al frente de ustedes por algo circunstancial, haciendo todo lo posible por continuar con este compromiso de trabajo para todos que tienen como ejercicio el cumplimiento de cuentas de todos los trabajadores: éstas fueron las palabras del Secretario General de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Valle de Toluca, durante el evento de Pago de Becas por Aprovechamiento a Homologados no Transferidos, desarrollado en sus magnas instalaciones que se ubican en pleno centro de la capital del Estado de México.

En este evento acompañaron al profesor Eliud Terrazas Ceballos, el profesor Juan Gabriel Conchado Acevedo, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en esta Sección 17 de Valle de Toluca, así como el profesor Cristian Rodríguez Molina, Secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Media Superior y Superior y el Profesor Oscar Cruz Ortiz, titular del Comité Seccional de Vigilancia y Rendición de Resultados, además de los integrantes de esta sección sindical, medios de comunicación y los homologados que fueron beneficiado, dentro de otras personalidades.

Continuando con el mensaje del líder de la Sección 17, afirmó: las palabras dichas como si fueran eco, en ese sentido literalmente conocemos así, es que la palabra se regresa, creo que hay que ir más allá, hagamos un compromiso que debe de ir a la acción, eso es lo que debe de ser y siempre hemos pretendido con nuestra organización sindical.

Que no solamente sea la palabra o el discurso, de quienes hoy representa a la organización, sino sea el compromiso de la voz de ser depositario de las demandas de sus trabajadores que exigen por derecho.

De la misma forma el profesor Eliud Terrazas Ceballos dijo que la esencia de lo que es un compromiso es la unidad, hay muchas voces que inclusive dentro de la organización están pretendiendo sembrar la duda de que este sindicato se ha vuelto débil y ha dejado de luchar por los trabajadores, idea que para nada se basa, ni sustenta ni la dimensionen, pero que si se basa en que centrar y empoderar a quienes en un pasado pensaron que el sindicato era de ellos, y no es así.

Nadie tiene el derecho de decirse ser propietario de alguna persona o algún grupo, este es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sindicato que no necesita estar en las redes sociales pregonando cuestiones ya que la realidad es lo que hacemos, hoy que ustedes son depositarios de uno de los beneficios que tenemos, esto no es propiamente del discurso, no es solamente que estuviera en una red social la denostación de algo que hay, sin más bien es un beneficio real, con lo que ustedes son testigos, son depositarios, son quienes resultan beneficiadas con una más de las batallas que se libran y que se tienen que librar para beneficio de todos.

Asimismo el Secretario de la Sección 17 del Valle de Toluca manifestó que es cierto que los conceptos del sindicato fuerte y unido difieren a la ideología, pero lo que no es diferente, lo que siempre es real, es que en la unidad fortalecemos al sindicato, si no estamos unidos, no será así, pero decimos en este momento les decimos que estamos cumpliendo con todos los compromisos, este sindicato que hay que reconocer basa su fortaleza en trabajo, y escuchado y gestionado las respuestas y exigencias de sus trabajadores al sentirse cobijado con el y esa es la fortaleza.

Por eso en esta ocasión ustedes recibirán solo algunas de las situaciones que día a día entre todos los que integran este comité seccional desarrollan, quizá algunas podrán decirse que no encajen en el esquema laboral de ustedes como homologados, pero la gran mayoría, sus servicios están asegurados.

Y seguimos con ello, estamos consientes que el presupuesto de becas pueda ser incrementado, y su presupuesto que hoy siguen en esos mismos números, vamos a buscar e incrementarlos, hoy esa lucha que estamos desarrollando, eso, un incremento de los mismos.

Estuvimos en días pasados revisando el esquema de presupuestos y dejamos ya una propuesta seria, una propuesta acorde a sus demandas porque en estos presupuestos dejaron de crecer hace años pero hoy tenemos una coyuntura política que vamos a solucionar y que vamos a seguir adelante, tenemos que exigir que si ese presupuesto que se ha pasado desde hace cinco años, ya es momento que dicho presupuesto debe de tener un incremento para que siga acorde precisamente a lo que nos merecemos a cinco años de distancia, todos los trabajadores, en este tema estamos trabajando de manera muy clara, lo hemos dicho que seguimos en esa lucha y hoy van a recibir 136 becas que corresponden al año pasado y que son de los niveles de primaria, secundaria de nivel medio superior y superior en los diferentes niveles, serán bien recompensados por ustedes para apoyo de sus familias.

Finalizó su intervención el profesor Eliud Terrazas Ceballos diciendo: solamente quiero decir que en este tema es que lo trabajadores siempre vamos hacia adelante, buscando el beneficio constante de todos y no un esquema parcial, por eso quiero pedirles que así como asumí este compromiso de seguir abanderando sus beneficios, sino entre todos sigamos asumiendo nuestro compromiso y acudir a la tarea de cada uno de nosotros el compromiso que tenemos en nuestros centros de trabajo, de la defensa contante de su sindicato, fortalecerlo con unidad, con trabajo, esa es la razón exacta para seguir vigentes, les deseo que este beneficio que hoy tienen sea de provecho para ustedes y sus familias: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

COMENTARIOS: mi_columna@yahoo.com.mx

www.elvalle.com.mx/desde-la-barrera

TWITTER: @tubalcain.garza