“DESDE LA BARRERA”

AHORA LA VACILADA LEGISLATIVA DE QUE

EL PRESIDENTE TIENE QUE CONTESTAR PREGUNTAS

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Alusivo como si fuera examen escolar, el Presidente Enrique Peña Nieto, fue colocado por los diputados federales, ya que a prácticamente tres semanas de que deje el cargo del titular del ejecutivo nacional tendrá que contestar una serie de cuestionamientos que le hicieron llegar los ocho grupos parlamentarios para que conteste “nada más” ciento veinte preguntas sobre lo que es su sexto informe de gobierno, y claro al ser el último, pues existen interrogantes de todo lo que fue su sexenio.

Desde esta humilde columna que les comparto ilustres lectores, se me hace una total barrabasada de parte de nuestros legisladores, el Presidente no tiene porque hacer esto, ya que por algo después de los informes, siempre acuden los secretarios de su gabinete a explicar puntualmente sobre todas las dudas que tienen los legisladores, y eso ya se hizo, entonces aparte de solamente molestar, no creo que exista justificación alguna, aunque claro, bien que lo hicieron para que de esta forma se lleve a cabo.

Y lo hicieron los diputados federales que aprobaron y remitieron al Presidente de la República un acuerdo de la Junta de Coordinación Política con las preguntas, a efecto de que el presidente amplié la información relativa al Sexto Informe de Gobierno que presentó al Congreso de la Unión el ya pasado y lejano 1 de septiembre.

Lo que se aprobó en el pleno camaral es formularle preguntas a Enrique Peña Nieto de parte de los legisladores a través de sus respectivos grupos parlamentarios y le solicitaron al presidente de la Mesa Directiva, conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados, las haga llegar al titular del Ejecutivo federal, en el marco de una responsable y respetuosa colaboración entre poderes, dé respuesta conforme a la ley, así de fácil y sencillo lo hicieron, aunque bueno lo ridículo es que se precisa que el aún Presidente de México que sale en veintidós días a partir de hoy, no tiene una fecha precisa para hacer llegar respuestas a todos los cuestionamientos que se hicieron llegar.

Las mismas interrogantes que son fundamentalmente sobre Política Económica, Política Exterior, Política Interior y Política Social, ya se encuentran insertadas en el acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, como le preciso ilustre lector, todo lo tejieron para que tuviese el formalismo legal necesario.

Ahora analicemos de forma somera de cada una de las fracciones parlamentarias de que temas son de los tienen comezón, e iniciamos con Morena que pregunta al Titular del Ejecutivo Federal sobre la situación financiera de Petróleos Mexicanos, mantenimiento de refinerías, estrategias para combatir el robo de combustibles, explotaciones petroleras, generación de electricidad mediante fuentes limpias, empleos verdes y el Fideicomiso Maestro, los índices de pobreza en el sur del país y el fallo de los programas sociales, la llamada 'Estafa Maestra', el abastecimiento de medicamentos en los hospitales del país, infraestructura en salud, empleo para jóvenes, presupuesto y acciones a favor de los pueblos indígenas, y avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el rubro de Economía Social sobre el combate a la corrupción, erradicación de la violencia contra la mujer, desapariciones forzadas, feminicidios, dreamers; acuerdos comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, y tratados en seguridad internacional, nada más!!.

Por parte de los panistas es fundamentalmente que de a conocer el ejercicio de atribuciones en materia de inteligencia; presencia de policías en las entidades, por mes y año, durante el sexenio; número de casos de delitos de corrupción y delincuencia organizada; casos de robo de hidrocarburos y tomas clandestinas.

Quién se prestó a ese burdo teatro fueron también los de la bancada del Presidente, los priístas y ellos mandaron preguntas sobre acciones para combatir la corrupción; balance de la seguridad pública y nacional; protección de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres e indígenas; desaparición forzada; acciones en materia de procuración y administración de justicia; derechos de los mexicanos en el extranjero y las estrategias para cerrar brechas de desigualdad, de la misma forma el impacto económico y social en caso de cancelar la Reforma Educativa; bienestar de los pueblos indígenas; resultados de la política de vivienda; servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; comercio exterior; balance de la situación macroeconómica; retos del IMSS; crecimiento del sector turístico; balanza comercial agroalimentaria, e impulso a la pequeña y mediana empresas, repito Nada Más!!!.

Los perredistas van sobre la llamada 'Estafa Maestra'; los casos de corrupción; abandono de la Policía Federal; acciones fraudulentas; reconstrucción de viviendas, hospitales y escuelas por los sismos de 2017; uso de recursos de las donaciones nacionales e internacionales; violaciones a derechos humanos de militares; procesos de profesionalización de los policías; alza en el costo de peaje; inclusión laboral; presupuesto para la investigación científica; colapso financiero de la universidades, y obras de infraestructura.

Que opinan ilustres lectores en lo que se entretienen nuestros legisladores?, repito, considero que esto es insulso, no le veo caso lógico en primera porque en cada informe acudieron los respectivos secretarios del gabinete presidencia a la glosa de los mismos, y que al final de cuentas dichos informes después de haber sido analizados por los legisladores, ya con sus dudas resueltas, fueron aprobados, además de que según no hay tiempo límite para que entregue esas ciento veinte preguntas el Presidente, no entiendo algo razonable al respecto, más que el protagonismo e imposición que se ha venido dando en San Lázaro, pasado eso no me llega la deducción a algo coherente.

Y bueno si no hay limite para dicha entrega de un examencito escolar, porque no parece otra cosa, pues quién sabe cuando llegue a sus manos, y sin duda veremos que asarán meses y meses y no llegará nada, solo se quedará sin duda en el sensacionalismo de esta noticia: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

COMENTARIOS: mi_columna@yahoo.com.mx

www.elvalle.com.mx/desde-la-barrera

TWITTER: @tubalcain.garza