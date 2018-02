Desde Broadway Para Toluca, Se Presenta Billy Elliot

Por: Fernanda González

Toluca, Méx.- Al escuchar "Billy Elliot" muchos recordarán la película del año 2000, mientras que otros pensarán en el músical de Broadway en Londres.

Tras seis años de negociaciones con los productores de Londres, Inglaterra, el productor Alejandro Gou logró adquirir los derechos y poner en marcha el proyecto; Gou realizó audiciones para el elenco de esta puesta en escena en territorio mexicano.

En las audiciones se eligieron a los personajes de Billy y Michael, niños entre 9 y 12 años, los chicos seleccionados fueron preparados durante 11 meses en la Academia Billy Elliot, que el productor Alejandro Gou fundó para llevar a cabo la obra.

La gira comenzó en Guadalajara, posteriormente viajó a Monterrey y ahora el Estado de México se viste de gala para recibir a este gran musical, el cual cuenta con 50 artistas en escena.

En conferencia de prensa este miércoles, el actor y bailarín Ian González, quien interpreta a Billy dijo sentirse emocionado por formar parte del proyecto y afirmó que ha sido un reto muy grande para él ya que solo bailaba ballet y se vio en la necesidad de aprender Tap.

"Mi mayor reto fue bailar Tap, porque como soy bailarín todo el tiempo debo de estar arriba y el Tap es todo abajo en Plié y me frustraba en las clases porque no me salían algunos sonidos, pero luego ya lo disfruté y se me hizo fácil" declaró Ian.

Por su parte, Anthon Mor, quién interpreta Michael, el mejor amigo de Billy, comentó que su mayor reto fue aprender a bailar, ya que nunca había practicado Danza y solamente se había presentado en la Audición con su único fuerte, el canto.

" Vi a muchísimos niños que bailaban, vi a un niño chiquito que hacía acrobacia como un rey y yo me quedé de que estoy haciendo aquí, yo no sé por qué acepté venir a esto, en la etapa de canto era la única forma de demostrar de que estaba hecho y después resulta que me quedo en la Academia de Billy Elliot y ahí empezaron los verdaderos retos, teníamos que aprender a bailar ballet, bailar tap, aprender cosas que nunca antes había practicado".

Billy Elliot ha sido un proceso largo, tras ser dirigidos por la primera bailarina de México, Laura Morelos, los actores, actrices y bailarines ensayan dos veces por semana para limpiar las escenas, lo cual representa una gran exigencia y disciplina.

La exigencia en la formación de los artistas es demasiada, ya que su actuación debe ser "impecable", esto provoca que las lesiones estén a la orden del día; actualmente la obra cuenta con 3 Billy, los cuales se alternan durante el show, sin embargo uno de ellos resultó lesionado y fue sometido a un tratamiento con células en los tendones dejándolo fuera de los entrenamientos por un mes.

El musical de Billy Elliot tiene una duración de tres horas y media, de las cuales la actríz Norma Lazareno que interpreta a la abuela de Billy rescata como mensaje principal el apoyo que debe darse la familia.

Comienza la cuenta regresiva para que los espectadores puedan disfrutar de esta gran producción que se presentará en el Teatro Morelos el día 10 de febrero.

...5, 6, 7, 8, telón arriba y que comience el show.