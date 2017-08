De la Rosa Exigirá más Agua Para Neza

Por: Eduardo Muñoz

Nezahualcóyotl, Méx.- Debido al incumplimiento de compromisos y acuerdos por parte de la Comisión de Agua del Estado de México, el alcalde Juan Hugo de la Rosa García anunció que hoy martes 15 de agosto, junto con vecinos de la localidad, acudirá a Toluca a exigir al gobernador Eruviel Ávila que se cumpla lo acordado con la autoridad estatal, a fin de que inicie y termine obras de suma importancia, tales como el equipamiento del pozo Riva Palacio y el colector de avenida Villada.

El edil indicó que hace casi un mes se reunió con el vocal ejecutivo de la CAEM, José Manuel Camacho Salmón, mismo que se comprometió a cumplir 14 compromisos para resolver el problema de abasto de agua en el municipio. Sin embargo la situación no ha mejorado, incluso ha empeorado, y al sólo recibir oficios en los que no se da ninguna solución y no haber otra instancia que pueda resolver el problema, no queda más que recurrir directamente al gobernador del Estado de México.

Señaló que una de las más grandes preocupaciones del gobierno municipal es que el organismo de agua estatal no ha realizado el equipamiento del pozo de la avenida Riva Palacio, por lo cual no se puede iniciar la construcción de una planta potabilizadora, a pesar de que el recurso ya fue aprobado por el cabildo y está disponible, ya que en caso de que no se inicie a la brevedad dicho equipamiento, será imposible realizar la obra y por ende se perderán 45 millones de pesos.

Precisó que otra preocupación es el colector Vicente Villada, mismo que lleva en obra más de 15 años, el cual debería conectarse al Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México, y lo único que les falta es concluir un tramo de 100 metros, por lo que se generan cada temporada de lluvias graves inundaciones en la zona, situación que se ha venido presentando desde antes de que comenzara la actual administración.

De la Rosa García explicó que la CAEM debería entregar a Nezahualcóyotl 3,100 litros de agua por segundo, sin embargo, se recibe un promedio de poco más de 2 mil, mismos que varían, ya que de un momento a otro se reduce drásticamente el caudal, lo que provoca que no se tenga la presión necesaria en las tuberías y por lo tanto el agua no llegue a todo el municipio.

Mencionó que además hay otros temas, como la conexión del subcolector de la calle Oriente 36, la cual no se ha hecho y por ello se presentan inundaciones en la zona oriente del municipio, así como la construcción de los colectores Sor Juana Inés de la Cruz y Kennedy, obras de gran importancia para la conducción y desalojo de agua residual y pluvial de las zonas centro y oriente de la localidad.

Afirmó que el déficit de suministro de agua en el municipio afecta a más de 100 mil personas de las colonias Juárez Pantitlán, Benito Juárez, El Sol, Estado de México, Loma Bonita, Ciudad Lago, entre otras, por lo que se espera que en la movilización participen más de 10 mil habitantes de Neza.

Dijo que algunas de las respuestas por parte del organismo de agua estatal son explicables, pero no se justifican. Por ejemplo, mencionan que la Conagua no les entrega suficiente agua y que han tenido problemas con algunos pozos. No obstante, no han revisado la situación, y lo que han hecho es sacarlos de operación en lugar de repararlos o reponerlos, y con esto poco a poco han reducido más el caudal de la ciudad.