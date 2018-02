Cristante se Siente Frustrado con el Tema Arbitral

Por: Dioney Hernández

Metepec, Méx.- A los Diablos les fue muy mal en la Angelópolis al caer ante los “Camoteros” del Puebla por 2-0, sin embargo también perdieron a dos hombres importantes: “Pitu” Barrientos y Ángel Reyna, además de Hernán Cristante que también salió expulsado.

Sobre los hechos ocurridos en el Cuauhtémoc, Cristante se dijo frustrado con el tema arbitral y relató cómo es que sucedieron las cosas: “la sensación es de frustración, de amargura, estaba muy caliente, por todo lo acontecido, Puebla hizo lo suyo, nosotros tuvimos buenos momentos, malos momentos, pero nos siguen afectando las decisiones que se toman en el campo, eso es natural, hay que corregir el rumbo y ser más, tajante en el tema de las determinaciones, hay que finalizar la jugada de una forma y no andar buscándole tanto”.

Cristante no quiso hablar mucho del tema, prefiere dar vuelta a la página para no ser afectado: “no había sido una jugada violenta, sino una jugada circunstancial, no lo insulte, ni nada, pero ya mejor no habló más porque no se le puede ni mirar”.

Hernán Cristante aseguró que los árbitros no tienen flexibilidad con los Diablos Rojos, al no poder hablar, al no poder expresarse, sin embargo aseguró que por ahora deben cambiar la forma en cómo ven el futbol.

“Ser árbitro no es fácil, lo dije y lo sigo manteniendo, pero en nuestro caso es diferente, no podemos expresarnos, ni siquiera bien”, aseguró.

Cristante aseguró que su equipo no suele ser marrullero, los partidos que ganan lo hacen con méritos y no gracias a otras cuestiones.

“No damos patadas, imagínate si pegáramos, serían muchas más, no somos un equipo mañoso, que hace tiempo, que juegue el límite, no lo somos, si ellos no saben de futbol nosotros debemos saber qué es lo que estamos haciendo mal, no le podemos echar la culpa a los árbitros, la culpa es nuestra, sobre todo mía”.

Por último el timonel de los Diablos dijo que la culpa no era de los árbitros, sino de los medios de comunicación que también le han creado mala fama al Deportivo Toluca.

“La culpa no es de los árbitros, es de ustedes, los árbitros leen y escuchan lo que dicen ustedes, que uno es pleitista, que Rubens, que Uribe, que Quiñones, somos todos malos en este equipo, lo único que nos falta es venir con cuchillos y una granada en la mano”.