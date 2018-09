Cristante se dijo avergonzado por las expulsiones

Por: Dioney Hernández

Metepec, Méx.- Tras haber sido expulsado una vez más durante el juego ante Santos, el técnico de los Diablos Rojos, Hernán Cristante Mandarino se dijo avergonzado por la situación, donde ha sido blanco fácil de los árbitros por ser muy apasionado en su forma de reclamar las acciones.

"Avergonzado por la situación, pero ya no sé qué hacer porque no tengo que ni hablar con los árbitros, no reclamarles, no pedirles, ni siquiera decirles que vean o corrijan porque todo lo que les digo les molesta. Hazte fama y échate a dormir, me echan por reírme; mejor trataré de no aparecer tanto.”

Incluso el hecho de haber sido expulsado ya en varias ocasiones lo han llevado a pensar en acciones drásticas, mismas que puedan reducir su porcentaje de expulsiones: “a partir de los partidos que vienen me voy a grabar todo lo que digo".

Por ahora dijo que deberá mejorar su actitud, no meterse en más problema si tampoco darle armas a los árbitros que pueden usar en su contra y hacerle un record negativo al técnico que hasta el momento ya se ha tenido que ver varios juegos desde las tribunas.

"Tengo que aprender a cerrar el pico. Ni siquiera voy a protestar, a partir de los partidos que vienen me voy a grabar todo lo que digo, para que cuando pongan insultos y por eso dan dos fechas, ahí sí voy a protestar. Hay otros que gritan peor, sí hay algo en mí que no les cae muy bien, y hay que preguntarles a ellos qué es", dijo el estratega.

Cristante lamentó la eliminación de la Copa MX, torneo donde jugará este miércoles ante Xolos de Tijuana ya sin oportunidad de calificar, luego de haber perdido dos juegos y empatado uno más ante Bravos.

Además confirmó que para el partido de mañana estará ausente Rubens Sambueza, quien se resistió en el duelo ante Santos; así mismo, al defensa Fernando Tobio, se suma a la lista de lesionado y está siendo evaluado por los médicos del club.