Cristante reapareció en el banquillo de los Diablos Rojos

Por: Dioney Hernández

Monterrey, Nuevo León.- De regreso a la dirección técnica tras cumplir con dos juegos de suspensión, Hernán Cristante Mandarino comando la victoria se sus pupilos ante los Tigres de la UANL, en actividad de la Liga MX por la cuarta fecha del certamen.

A pesar del triunfo, el argentino dijo que hay mucho que trabajar para mejorar: “hoy lo que puedo disfrutar de la victoria es la victoria, hay muchas cosas qué corregir, el equipo por momentos me gustó, por momentos no; obviamente ganarle a Tigres incluso con las incidencias del juego es importante”.

Destacó la victoria ante uno de los equipos más constantes de los últimos tiempos, sobre todo por la gran plantilla con la que cuentan.

“Ellos tienen un plantel de mucha calidad, de mucha jerarquía, es una de las plantillas más ricas que hay, un técnico que trabaja más que bien, y una institución muy seria, y todo lo que engloba a Tigres para nosotros lo hace importante”, reconoció.

Agregó que más allá de los tres puntos se queda con la idea de que deberán trabajar con todo para ser más contantes, dijo que es la única manera de conseguir los objetivos.

Finalmente, sobre el arbitraje de Roberto García Orozco, con las dos expulsiones a Tigres, entre otras jugadas a lo largo del encuentro, dijo: “No pedí las repeticiones ni de las expulsiones ni de las amarillas, no me quiero meter más con los árbitros porque la he pagado muy caro, entonces no quiero ya ni siquiera dirigirme en el sentido de preguntarle algo. Sí e pregunté si le había metido el codo y me dijo que sí, que lo había visto bien, pero nada más. Para ellos (los árbitros) es un trabajo complicado; tenemos que buscar la manera de ayudarlos, siempre lo he dicho”.