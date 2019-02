Cristante desea regresar a la senda del triunfo ante Cruz Azul

Por: Dioney Hernández

Toluca, Méx.- Hernán Cristante lamentó la pobre racha goleadora que tiene su equipo, razón por la cual el Deportivo Toluca no ha podido sumar en tres cotejos al caer con Chivas, Tigres y Xolos, ante Cruz Azul desean regresar a la senda del triunfo y para ello necesitan goles, eso lo sabe el estratega del equipo escarlata quien aseguró que ha platicado con sus pupilos para poder rencontrarse con el gol.

"Tenemos tres partidos sin ganar y sin convertir goles. Es muy raro ver al Toluca que no haga goles, aunque hemos tenido muchas oportunidades y lo he platicado con los chicos; contra Xolos jugamos mal y merecimos perder, los otros dos el resultado fue adverso porque hubo muchas cosas buenas que rescatar, es difícil abstraer al jugador de esas tres derrotas, sí".

Luego de ser absuelto de culpas, el estratega choricero podrá estar presente en el banquillo de su equipo cuando se midan al Cruz Azul, espera poder aportar al equipo esa motivación necesaria para salir abantes en el cotejo para salir de la mala racha.

“Tranquilo porque desde un comienzo, desde que me echó, la percepción de él fue errónea. Le pasa a los jugadores, técnicos y árbitros; a veces en el sentido del partido hay que tomar las cosas de una manera. Estoy trabajando para mejorar, esforzarme y cambiar esas cosas; en ningún momento reclamé, aunque si discutí algunas cosas, él tomó malo algo que no fue malo. Hay que darle vuelta a la página y me tengo que cuidar de ese comportamiento mío", afirmó.

Por ahora, los Diablos en 5 fechas tienen 6 puntos, ante Cruz Azul esperan poder obtener nuevamente la victoria, Cristante dijo que la presión existe y más porque se encuentra en deuda con la institución que tanto respaldo le ha dado.

"Siempre platicó con Francisco y Jaime, ellos están todos los días, no me dijeron absolutamente nada y yo entiendo lo que es esto, es la primera vez que nos pasa en los 6 torneos y tampoco me voy a volver loco. Trabajamos y lo hacemos a conciencia, la decisión no está en nosotros, pero ellos también están tranquilos; es un momento difícil, a pesar de que trajeron refuerzos", sentenció el estratega.