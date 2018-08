Cristante desea recuperar pronto a hombres importantes

Por: Dioney Hernández

Metepec, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca buscan mejorar su presente en la Liga MX aseguró su técnico, Hernán Cristante Mandarino, quien agregó que tienen plantel a pesar de las bajas por lesión de Santiago García, Pablo Barrientos, Rubens Sambueza y Alexis Canelo y la ausencia de Alfredo Talavera, arquero que cumplirá este domingo con su segundo duelo de suspensión por insultar soezmente al silbante César Ramos.

El argentino calificó el actuar de su equipo en tres fechas y aseguró que tienen mucho que mejorar, dijo que han sido irregulares pero más buenos que malos, por lo que para quitarse esos sinsabores deberán tener un gran juego ante Tijuana.

Sobre los hombres ausentes, Cristante dijo que están a tiempo de recuperar elementos importantes para no perder terreno en la Liga MX y tratar de hacer un mejor en la Copa.

“No hemos podido encontrar la línea del equipo entre lesionados, gente que falta y eso es lo que nos está costando; en líneas generales no es un mal comienzo, te deja margen como para seguir viendo algunas cosas y avanzando en estas fechas que vienen muy seguidas y donde no tienes mucho tiempo de trabajo, tenemos buen margen para hacerlo y esperando a que se recupere la gente que hace que los entrenamientos sean más completos".

Sobre la lesión y la ausencia en el plantel de Rubens Sambueza, el estratega dijo que se encuentra en su natal Argentina, donde actualmente también está tratando su lesión.

"Sigue con el tema personal por el cual se fue a Argentina, ayer habló con nosotros y se va a presentar esta semana, aparte está atendiendo el tema de su lesión. El doctor recibió los estudios y se pusieron de acuerdo con la gente de confianza del doctor Serrano en Argentina, aprovechando una cosa se toma la otra y Rubens está siendo parte de esa rehabilitación en Argentina”.

Por último Cristante Mandarino describió como fue el trabajo del equipo en los entrenamientos, de cara a lo que será el duelo de la fecha 5 donde sus jugadores se medirán a los Xolos de Tijuana.

"Hoy empezaron a trabajar ya con el equipo, no lo hicieron el tiempo completo, hicieron el trabajo inicial y después los sacamos para que siguieran haciendo el trabajo particular que tienen con el cuerpo médico y los kinesiólogos; no me gustaría decirte que si ya están al cien, no queremos que tengan una recaída porque no nos sobra gente, necesitamos que estén al cien y ya puedan trabajar normal".