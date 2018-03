Cristante Contento con el Triunfo de su Equipo

Por: Dioney Hernández

Toluca, Méx.- El estratega de los Diablos Rojos del Toluca, Hérnan Cristante Mandarino adjudicó el triunfo de su equipo al buen trabajo realizado, no sólo en el partido, también durante la semana donde fueron constantes y no bajaron la guardia.

"Se debe al buen trabajo que hacen los muchachos, no solamente en los 90 minutos que son visibles, sino en la semana, la humildad que tiene para trabajarlo, fue una semana distinta y así todo el equipo siguió metido".

Cristante agregó que por ahora está contento con su equipo, aseguró que irán por más para mantenerse en lo más alto de la tabla donde tras 10 fechas ocupan el tercer lugar de la tabla general con 18 unidades, sólo por detrás de Santos y América.

"Me gusta, insistió en que desde que empezó esto me gusta lo que se va viendo, el equipo está trabajando bien, reconozco la voluntad, la entrega que tiene el equipo y la humildad para aceptar, para entregar un poquito más, eso es lo que hoy está pasando y pone al Deportivo Toluca en ese tercer lugar", expresó.

El técnico de la Bella Airosa reconoció que les falto ambición, aseguro que no supieron aguantar la insistencia del rival, mucho menos supieron controlar las individualidades de Uribe, Sambueza y compañía.

"Nos faltó mucha más ambición, ambición de decisión para poder marcar diferencia, tuvimos varias veces entre puerta a cancha con situaciones favorables para poder hacer daño y no tuvimos la decisión para hacerlo".

El estratega agregó; “el gol de ellos fue un golazo, se lo dije al entrenador 'el primer gol de Toluca fue un golazo' pero, me pareció soso el partido, le faltaba pimienta, el segundo tiempo los dos equipos propusimos más y obligamos con el empate a Toluca a tener más picante en su media cancha y en su ofensiva" argumentó Diego Alonso.

Sobre su anotación y la manera de celebrar, Fernando Uribe reconoció que se emocionó por anotar, por adelantar en el marcador a su equipo, por lo que gritó con mucha euforía el tanto.

"Siempre me da mucha emoción marcar, es el momento más alegre, es para lo que trabajo, con lo que sueño siempre, es mi momento en que se me olvida todo y puedo estar feliz. Muy agradecido, ha sido difícil en cierto momento pero yo siempre he estado presente y el trabajo me respalda, desde que llegué he dado mi máximo para aportarle al equipo", sentenció.