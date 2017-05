Confía Beristaín en que Chávez Levantará la Mano

POR: Dioney Hernández

Ciudad de México.- “Es un mocetón fuerte y de huevos, va a dar una gran pelea” es la manera en que el experimentado manager y miembro del Salón de la Fama, Ignacio Beristaín, define a su ahora alumno Julio César Chávez Jr, quien no duda que saldrá con la victoria este sábado frente al tapatío Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas, Estados Unidos.

Con tantos años en el mundo del boxeo, cree que el trabajo de la esquina es fundamental en el éxito de un peleador y la base de una buena esquina es la experiencia.

Algo que no posee la esquina del tapatío Álvarez, “respecto a todos mis colegas, pero estoy consciente de que por ahí hay alguno (Eddie y Chepo Reynoso) que pierden el piso porque por ahí tienen a un campeón del mundo y los sigo respetando, es su manera de pensar, de perder el piso, yo creo que son un poquito soberbios,”.

Y lo que dice lo sostiene con un ejemplo contundente, “por ejemplo esa vez de la pelea con Floyd Mayweather Jr, que dijeron que traían el plan a, b y c, pero quedo claro que no tenían ni el B ni el C, porque el otro los llevo a aprender a leer y escribir”.

Incluso desmiente a aquellos que critican al heredero Chávez, “no sé por qué la gente dice que es un muchacho indisciplinado, es un muchacho que se entrega entero a los entrenamientos, cuando se entrega a hacer su trabajo lo hace muy bien y yo no tengo queja ni mucho menos”.

“La psicología aplicada a deporte es muy importante, porque si no, no hubiera convencido a Julio de trabajar la defensa, que tenía que moverse mucho y hoy ya se quita los golpes, hoy él me lo dice, que lleva una cajita de huevos para usarlos a la hora de la pelea”, concluyó.